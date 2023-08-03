Эти существа, похожие на тараканов, могут поселится на кухне у каждого. Как избавиться?

Опубликовано: 03.08.2023 13:05 , Обновлено: 05.09.2023

Прусаки (или рыжие/немецкие тараканы) — существа, которые наносят огромный урон людям. Они уничтожают пищу, передают болезни и быстро размножаются. Часто их путают с тараканами, однако прусаки меньше и более проворны. Как избавится от этих существ, если они появились в вашем доме? Оказывается, с ними можно бороться и домашними средствами.

Откуда прусаки берутся в доме?

Прусаки имеют золотисто-коричневый цвет с красноватым оттенком и жесткий панцирь. Они достигают размеров до 15 мм. Насекомые родом из Азии, но в настоящее время встречаются практически повсеместно. Если вы обнаружили их в своем доме, необходимо как можно скорее принять меры по их уничтожению.

Почему они появляются в жилых помещениях? Эти существа могут попасть в дом вместе с подержанной одеждой, мебелью или игрушками. Иногда мы сами приносим их в квартиру, возвращаясь из отпуска. Другой вариант — они проникают в квартиру через вентиляционные отверстия, трубы или окна.

Прусаки активны, особенно ночью, и любят влажные места. На кухне же они ищут пищу и могут откладывать яйца в виде коконов в открытые упаковки и укромные уголки. Если вы подозреваете наличие вредителей, необходимо заглянуть в каждое, даже самое маленькое отверстие, чтобы найти место их гнездования.

Чем прусаки отличаются от тараканов?

Прусаки и тараканы очень похожи друг на друга, люди часто их путают. Дело в том, что они относятся к одному отряду — Blattodea (таракановые). Однако тараканы принадлежат семейству Blattidae, а прусаки — семейству Ectobiidae.

Оба насекомых являются неприятными гостями в доме и могут стать переносчиками различных заболеваний. Между ними есть несколько важных отличий:

Прусаки имеют более длинные усики, чем тараканы.

Тараканы обычно имеют более широкое и плоское тело, чем прусаки.

У тараканов крылья длиннее, чем у прусаков. Кроме того, у тараканов крылья перекрываются на спине, в то время как у прусаков они расположены бок о бок.

Тараканы — коричневого цвета с крыльями, которые могут быть разных оттенков. Прусаки — светло-коричневые или серые с длинными усиками и ногами.

Слева — таракан, справа — прусак.

Как избавиться от прусаков в доме?

Если вы хотите избавиться от тараканов в своем доме, попробуйте сначала применить домашние методы. Что для этого нужно?

Пищевая сода. Смешайте ее с сахаром и рассыпьте по закоулкам и щелям. Вредители не устоят перед сахаром, но пищевая сода очень губительна для них. Выращивайте кошачью мяту. Аромат этого растения быстро отпугнет вредителей. Разложите лавровые листья. Прусаков смутит их запах, и через некоторое время они уйдут.

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