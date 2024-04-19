«Что-то не то в лесах» - На границе Беларуси и Польши заметили лису, «как из сказки», но пользователи TikTok встревожились

🎥 Видео

Опубликовано: 19.04.2024 14:31 , Обновлено: 19.04.2024

В соцсети TikTok появилось новое видео с дикой лисой, которая вышла к людям на одном из КПП на границе Беларуси с Польшей. Судя по видео, дикое животное снимающие её люди ничуть не смущали и она словно сама позировала на камеру. По словам автора видео, лиса сидела на тротуаре, "как щенок". Однако, далеко не у всех интернет-пользователей эти кадры вызвали такой восторг и умиление, как у оператора.

По словам автора видео, животное приходит к пограничному пункту границу “уже минимум 2 недели”. Женщина предположила, что лису попросту “прикормили”. Эту версию подтвердили комментаторы, которые рассказали, что встречали эту миловидную лисичку, “как из сказки” в приграничье и раньше.

“Патрикеевна из мультика пришла за вкусняшками”, - так окрестила лису на видео одна из зрительниц.

Однако, некоторые пользователи соцсети не разделили такого умиления, а наоборот, выказали опасение по поводу бесстрашия лисы. Они справедливо отметили, что такое поведение - прямой выход к людям - как правило, не характерно для дикого животного. Кто-то предположил, что животное может быть заражено бешенством, кто-то - что она “скорее всего ручная” и раньше “жила где то у людей, а потом сбежала”.

“Если бы я вот так близко увидела бы, мне было бы не смешно. Может она бешеная”, - написала одна из зрительниц.

“Лисы,которые не боятся людей и выходят к ним, в 90% с бешенством. Это страшно и шутить нельзя”, - поддержала её другая.

“Волки лисы медведи приходят в города Беларуси ,что то не то в лесах…” - обобщила третья, намекая на участившиеся случаи выхода диких животных в большие города.

Напомним, буквально накануне жители Витебска пожаловались в милицию на волка, появившегося в окрестностях города. Сотрудникам МВД даже пришлось организовать круглосуточное патрулирование, в рамках которого сотрудники милиции ищут животное, встревожившее горожан, совместно с егерем со спецоборудованием.

Милиция организовала круглосуточное патрулирование Витебска из-за дикого волка

Между тем, ранее Telegraf.news рассказывал о другом случае, когда на видео сняли отважную лисичку на границе Беларуси с Литвой. Там рыжая подошла прямо к людям - явно за угощением.

На белорусской границе появилась лиса-попрошайка