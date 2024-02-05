Эти две ошибки делают мясо для гуляша жестким. Как исправить?

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Опубликовано: 05.02.2024 09:15 , Обновлено: 04.02.2024

Гуляш обычно состоит из мяса, лука и перца. Его можно подавать как отдельно, так и с картофелем и другими блюдами. Рецепт очень простой, однако многие люди при приготовлении допускают две большие ошибки. Очень важно налить правильную воду и добавить один ингредиент в нужный момент.

Гуляш - национальное блюдо венгров и чехов. Для его приготовления можно использовать различные виды мяса: баранину, курицу, говядину или свинину. Один из самых популярных вариантов - свиная лопатка.

Важен не только вид мяса, но и его правильное приготовление. Наверняка все хотят, чтобы оно получилось мягким, нежным и таяло во рту. Как этого добиться?

Согласно традиционному рецепту, нарезанное кубиками мясо нужно обмазать специями (перец, сладкая паприка, чеснок) и обжарить с каждой стороны в раскаленном масле. После наступает время тушения.

Температура воды, которой вы заливаете мясо после обжаривания, сильно влияет на его вкус. Многие совершают ошибку, заливая мясо холодной водой. В результате оно становится жестким, жилистым и не очень вкусным. Единственное правильное решение - залить мясо кипятком. Таким образом, оно сохранить свои вкус и аромат.

Вторая распространенная ошибка - добавление соли в неподходящий момент. Если вы посыпаете мясо солью с самого начала или добавляете ее во время жарки, не стоит ожидать мягкого и ароматного блюда. Слишком раннее добавление соли сделает мясо жестким. Добавляйте приправу только в конце тушения, когда мясо уже станет нежным.

Беспокоитесь, что мясо получится жестким, несмотря на соблюдение вышеуказанных рекомендаций? Во время тушения полейте мясо небольшим количеством винного уксуса. Это не только придаст мясу мягкость, но и сбалансирует вкус, сделав рагу еще вкуснее.

Ранее Телеграф писал, что свиная печень после жарки часто получается жесткой и сухой. Однако все зависит от способа приготовления. Кроме того, это легко исправить, применив несколько хитростей — и тогда мясо будет буквально таять во рту.

Как пожарить печень, чтобы она была мягкой? Важно добавить один ингредиент в правильный момент