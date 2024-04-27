ГАИ решила "отработать" три республиканские трассы на Брестчине, а в Минске - проверить "физическое состояние водителей". Когда?
Госавтоинспекция ещё двух белорусских регионов озвучила информацию о новых рейдах, которые запланировали на эти выходные и следующую неделю. Так, в Брестской области инспекторы объявили "усиленную отработку" сразу пяти районов и трёх республиканских трасс, а в Минске - пообещали организовать рейды, в ходе которых будут проверять "физическое состояние" водителей определённых видов транспорта. Узнали подробности и точные сроки рейдовых мероприятий.
“Массированная отработка” республиканских трасс на Брестчине
Так, в Брестской области ГАИ решила устроить “усиленную отработку” на территории пяти районов:
- Брестского,
- Березовского,
- Дрогичинского,
- Жабинковского,
- Ивановского.
Рейдовые мероприятия там стартовали ещё в пятницу, 26 апреля, и продлятся все выходные - до 28 апреля включительно. Инспекторы пообещали уделять особое внимание нарушениям тех Правил дорожного движения (ПДД), которые считают основными причинами ДТП с тяжкими последствиями. В первую очередь речь идёт о следующем:
- нарушениях правил обгона и маневрирования;
- управлении транспортными средствами в состоянии опьянения или без действующих водительских прав;
- нахождению на дороге пьяных пешеходов;
- отсутствию фликеров у пешеходов в темное время суток.
Кроме того,вплоть до 29 апреля Брестская ГАИ пообещала рейды (в том числе, скрытые, на автомобилях оперативного назначения и гражданского исполнения без специальной цветографической окраски) и “массированную отработку” на трёх республиканских трассах, пролегающих на территории области:
- Р-2 “Столбцы-Ивацевичи-Кобрин”,
- Р-4 “Барановичи- Ляховичи”,
- Р-6 “Ивацевичи- Пинск- Столин”.
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Рейды по каршерингу в Минске
В свою очередь столичные инспекторы ГАИ решили устроить рейды по предупреждению нарушений ПДД со стороны водителей каршеринговых транспортных средств. Специальные профилактические мероприятия, направленные “на поддержание дисциплины” на дорогах Минска, пообещали проводить с 27 апреля по 1 мая.
Следить в ходе рейдов инспекторы, в первую очередь, намерены за соблюдением следующих правил:
- скоростного режима,
- правил маневрирования,
- выполнение требований сигналов светофоров.
Особое внимание, как сообщили в столичной ГАИ, будут уделять “физическому состоянию водителей”, а также пообещали проверять наличие действующего водительского удостоверения.
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В Гомельской области - отработка республиканской трассы, в Витебской - рейды в “смешанном режиме”
Ранее о рейдовых мероприятиях, запланированных на выходные, сообщили ГАИ Гомельской и Витебской областей. Так, в субботу и воскресенье инспекторы пообещали устроить «массированную отработку» трассы Н-4739 «Мозырь-Петриков» в Гомельской области, а на Витебщине объявили спецмероприятие “Безопасная область”, а также проверки транспорта предприятий до 30 апреля.
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Кроме того, как сообщил Telegraf.news, по всей Беларуси с 26 апреля по 4 мая проходит республиканская профилактическая акция «Мотоциклист» .
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