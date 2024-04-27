ГАИ решила "отработать" три республиканские трассы на Брестчине, а в Минске - проверить "физическое состояние водителей". Когда?

Опубликовано: 27.04.2024 10:32 , Обновлено: 27.04.2024

Госавтоинспекция ещё двух белорусских регионов озвучила информацию о новых рейдах, которые запланировали на эти выходные и следующую неделю. Так, в Брестской области инспекторы объявили "усиленную отработку" сразу пяти районов и трёх республиканских трасс, а в Минске - пообещали организовать рейды, в ходе которых будут проверять "физическое состояние" водителей определённых видов транспорта. Узнали подробности и точные сроки рейдовых мероприятий.

“Массированная отработка” республиканских трасс на Брестчине

Так, в Брестской области ГАИ решила устроить “усиленную отработку” на территории пяти районов:

Брестского,

Березовского,

Дрогичинского,

Жабинковского,

Ивановского.

Рейдовые мероприятия там стартовали ещё в пятницу, 26 апреля, и продлятся все выходные - до 28 апреля включительно. Инспекторы пообещали уделять особое внимание нарушениям тех Правил дорожного движения (ПДД), которые считают основными причинами ДТП с тяжкими последствиями. В первую очередь речь идёт о следующем:

нарушениях правил обгона и маневрирования;

управлении транспортными средствами в состоянии опьянения или без действующих водительских прав;

нахождению на дороге пьяных пешеходов;

отсутствию фликеров у пешеходов в темное время суток.

Кроме того,вплоть до 29 апреля Брестская ГАИ пообещала рейды (в том числе, скрытые, на автомобилях оперативного назначения и гражданского исполнения без специальной цветографической окраски) и “массированную отработку” на трёх республиканских трассах, пролегающих на территории области:

Р-2 “Столбцы-Ивацевичи-Кобрин”,

Р-4 “Барановичи- Ляховичи”,

Р-6 “Ивацевичи- Пинск- Столин”.

ГАИ Беларуси рассказала, какое наказание грозит водителям за непредоставление преимущества «скорой»

Рейды по каршерингу в Минске

В свою очередь столичные инспекторы ГАИ решили устроить рейды по предупреждению нарушений ПДД со стороны водителей каршеринговых транспортных средств. Специальные профилактические мероприятия, направленные “на поддержание дисциплины” на дорогах Минска, пообещали проводить с 27 апреля по 1 мая.

Следить в ходе рейдов инспекторы, в первую очередь, намерены за соблюдением следующих правил:

скоростного режима,

правил маневрирования,

выполнение требований сигналов светофоров.

Особое внимание, как сообщили в столичной ГАИ, будут уделять “физическому состоянию водителей”, а также пообещали проверять наличие действующего водительского удостоверения.

В ГАИ рассказали, координаты каких белорусов каршеринговые компании передают им в реальном времени

В Гомельской области - отработка республиканской трассы, в Витебской - рейды в “смешанном режиме”

Ранее о рейдовых мероприятиях, запланированных на выходные, сообщили ГАИ Гомельской и Витебской областей. Так, в субботу и воскресенье инспекторы пообещали устроить «массированную отработку» трассы Н-4739 «Мозырь-Петриков» в Гомельской области, а на Витебщине объявили спецмероприятие “Безопасная область”, а также проверки транспорта предприятий до 30 апреля.

ГАИ объявила неделю скрытых рейдов с мотопатрулями по всей Беларуси, а на выходных – «массированную отработку» одной трассы

Кроме того, как сообщил Telegraf.news, по всей Беларуси с 26 апреля по 4 мая проходит республиканская профилактическая акция «Мотоциклист» .

ГАИ предупредила белорусов о внедрении новых знаков и разметки на дорогах. Когда и что будут значить?