Можно ли есть просроченный йогурт? Эксперты объяснили, когда его точно нужно выбросить

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Опубликовано: 17.11.2023 12:55 , Обновлено: 17.11.2023

Многие из нас стараются следить за сроками годности продуктов и беспощадно выбрасывают все, что просрочено. Однако, есть ли исключения из этого правила? Вопрос о просроченном йогурте вызывает много споров и дискуссий. Узнали, что говорят на этот счет эксперты.

Что такое срок годности?

Срок годности - это гарантия производителя, что продукт будет оставаться свежим до этого времени и что после его употребления не возникнет проблем с желудком, пишет Gazeta. Нужно ли придерживаться сроков годности, указанных на упаковке? Оказывается, не каждый продукт должен оказаться в мусорной корзине после определенной даты.

“Продукты, которые могут храниться несколько месяцев или лет, имеют минимальный срок годности. Если мы съедим крупу или макароны через неделю или две недели после истечения срока годности, то это не повлечет за собой никаких негативных последствий”, - утверждает эксперт Анджей Яницкий, сотрудник Варшавского университета наук о жизни.

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А что насчет йогурта?

Йогурт — прекрасный источник кальция, способствующего укреплению костей, и пробиотиков, поддерживающих работу кишечника. Однако иногда мы покупаем пачку и забываем о ней, а когда достаем из холодильника, оказывается, что она просрочена. Годится ли этот продукт для употребления?

В первую очередь проверьте его запах и консистенцию. Если он не пахнет, не имеет плесени, не разбавлен и не слишком густой, то его можно употреблять в пищу, уверены многие специалисты.

“Йогурт с истекшим сроком годности технически не вреден, и употреблять его после истечения срока годности можно со стопроцентной вероятностью, но со временем он станет более кислым и начнет сильнее бродить в холодильнике”, - объяснил доктор Бенджамин Чепмен, профессор Государственного университета Северной Каролины.

Тем не менее он подчеркну, что не все йогурты одинаковы. Если на дне вашего есть фрукты, это совсем другая история. В этом случае Чемпен посоветовал “придерживаться этой даты».

«На этих фруктах вырастут дрожжи и плесень, и это создаст совершенно другой опыт», — отметил он.

Что произойдет с организмом, если съесть испорченный йогурт?

Как говорят специалисты, если йогурт из только что открытого контейнера просто не очень вкусный, то он может “немного расстроить желудок”. При этом отмечают, что да чего-то серьезного может и не дойти. Потому что, как правило, плохой йогурт настолько неприятный на вкус, что вы сами н захотите его нет.

Но если вы съедите йогурт, который постоял какое-то время открытым и испортился, это может привести к пищевому заболеванию и вызвать диарею, желудочные спазмы и рвоту. Но, опять же, он будет очень плох на вкус.

Как хранить йогурт, чтобы он оставался свежим

Для того чтобы йогурт сохранился надолго, важно правильно хранить его в холодильнике. Эксперты советуют сразу после покупки положить его в холодильник.

Как только йогурт окажется там, не открывайте его до тех пор, пока он не понадобится. А если вы купили большую емкость, убедитесь, что ложка, которой вы зачерпываете порции, чистая, и плотно закрывайте емкость после использования.

Если вы купили больше йогурта, чем предполагаете съесть в течение нескольких недель, положите его в морозильную камеру. Там его можно хранить в течение одного-двух месяцев без ущерба для вкуса.

Чем хорош йогурт?

Если говорить коротко, то натуральный йогурт полезен, так как он является источником белка, кальция и витаминов. Он способствует здоровой пищеварительной системе, укрепляет иммунную систему, поддерживает здоровье костей и может помочь в контроле веса. Кроме того, йогурт содержит пробиотики, которые благотворно влияют на микрофлору кишечника и могут помочь в борьбе с различными проблемами со здоровьем.

А еще этот продукт известен своими антиоксидантными свойствами, которые могут помочь защитить организм от повреждений свободными радикалами и снизить риск развития хронических заболеваний. Он также может помочь снизить уровень холестерина в крови и регулировать артериальное давление.

Некоторые исследования также показывают, что регулярное употребление йогурта может быть связано с улучшением когнитивных функций и настроения, а также снижением риска развития депрессии и тревожности.

Однако стоит отметить, что не все йогурты одинаково полезны. Лучше выбирать натуральные йогурты без добавления сахара и искусственных красителей. Также важно обратить внимание на процент жирности, особенно при следовании диете с ограничением потребления жиров.

Ранее Телеграф писал, что с каждым может произойти такая ситуация: хочешь сделать себе бутерброд, достаешь хлеб и видишь на нем характерный бело-зеленоватый налет. Что же делать — выбросить буханку, соскрести плесень или выбрать ломтики с другого конца упаковки? С одной стороны, выбрасывать жалко, с другой — возникает вопрос: неужели это безопасно? Ведь мы же едим сыр с плесенью, и с нами все в порядке. Но с хлебом дело обстоит немного иначе.

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