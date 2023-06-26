Нужно ли во время грозы выключать телефон? А прятаться в машине можно? Как белорусам себя вести во время ненастья

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Опубликовано: 26.06.2023 17:47 , Обновлено: 26.06.2023

Летняя жара часто сопровождается сильными ливнями и грозами. В последние дни Белгидромет все чаще радует "желтыми" и "оранжевыми" штормовыми предупреждениями белорусов. Есть несколько правил, которые помогут избежать удара молнии в разных ситуациях.

Все знают, что находиться на улице, когда где-то рядом бьют молнии, небезопасно. К сожалению, часто бывает, что погодные условия настигают нас, когда мы находимся как раз не дома. Как вести себя во время шторма, когда вы находитесь на открытой местности?

Можно ли сидеть в автомобиле во время грозы?

Если вы оказались на открытой местности, где нет построек, можно и даже нужно укрыться в машине. Автомобиль обеспечит эффективную защиту от молнии. Только не трогайте металлические элементы в салоне авто.

Как спрятаться от грозы на открытом пространстве?

Если вы находитесь на открытом пространстве, ищите углубление в местности. Встаньте в нем на колени, соединив ноги. В идеале, вы должны находиться на расстоянии не менее 3 метров от ближайшего дерева, а также от других людей. Следите за тем, чтобы к вашему телу не прикасались какие-либо металлосодержащие вещи (монеты, телефон, ключи и т.д.).

[info_b]Если ваше здоровье и жизнь или жизнь других людей находятся под угрозой, не стесняйтесь звонить по номеру экстренной помощи. Использование мобильного телефона во время грозы не увеличивает риск удара молнии .[/info_b]

Как вести себя в лесу и на воде во время грозы?

Во время грозы в лесу прячьтесь под самыми низкими деревьями. Молния обычно попадает в самые высокие точки.

Если вы находитесь на воде, ни в коем случае не купайтесь во время шторма. Выйдите из воды как можно скорее. Также прекратите ловить рыбу и положите удочки подальше (современные удилища - хороший проводник).

Езда на велосипеде во время шторма может быть опасной. Как можно скорее слезьте с транспортного средства и отойдите от него. Расстояние не менее 3 м считается безопасным.

МЧС Беларуси каждый год по нескольку раз предупреждает белорусов об опасности во время грозы. Кстати, у них есть свой список рекомендаций. Почитать его можно ниже.

Что делать, если гроза застала на велосипеде или в машине? В МЧС рассказали правила