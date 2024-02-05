В МЧС рассказали о ЧП в здании офиса "СберБанка" в центре Минске

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Опубликовано: 05.02.2024 07:38 , Обновлено: 05.02.2024

Поздно вечером в воскресенье, 4 февраля, к многоэтажному зданию, расположенному на проспекте Независимости в Минске, рядом со зданием Белгосцирка, оперативно съехались несколько пожарных машин. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям рассказали, что произошло в здании, в котором расположен головной офис "СберБанка".

Оказалось, что спасателям поступило сообщение о задымлении в здании по адресу проспект Независимости, 32А.

Выяснилось, что в помещении, где расположена дизель-генераторная установка, оплавилась изоляция. Впрочем, возгорания не произошло и инцидент обошёлся без пострадавших.