Литовские социологи узнали, как в стране относятся к украинцам, белорусам и россиянам. Что показал опрос?

Опубликовано: 26.04.2024 20:54 , Обновлено: 26.04.2024

Литовские социологи провели опрос населения и поинтересовались, как они относятся к мигрантам из Беларуси, России и Украины. О результатах социологического исследования рассказало издание Delfi.

“Мы выбрали три самые большие группы: из Украины, Беларуси и России, и интересовались отношением жителей к ним”, - рассказала заведующая отделом этнических исследований Института социологии Моника Фреюте-Ракаускене.

Она уточнила, что респондентам задавали два вопроса: хотели бы они жить по соседству и работать вместе с этими людьми.

Как показало исследование, меньше всего жители Литвы пожелали дистанцироваться от украинцев, больше всего - от россиян. Белорусы оказались в середине.

В вопросе об отношении к трудовым мигрантом 45% респондентов высказались за то, чтобы они могли жить в Литве, 49% высказались против. 6% воздержались.

К уехавшим по политическим мотивам, большинство из которых из Беларуси и России, литовцы оказались менее лояльны. Так, 44% опрошенных высказались за их пребывание в стране, 47% - против, 9% - воздержались. Украинских беженцев поддержало 63% опрошенных, не поддержали - 30%, воздержались от ответа - 7%.

Самым лояльным у литовцев оказалось отношение к иностранным студентам. 82% респондентов высказались за их пребывание в стране и только 14% - против. Также хорошо литовцы относятся к членам литовских семей (77% - “за” и 17% - “против”), рассказали социологи.

Литовские социологи отметили, что эти данные в целом соответствуют “текущей геополитической ситуации” и свидетельствуют о том, что к мигрантам из России относятся “как к приезжим из страны-агрессора”.

“Опрос показал, что большинство литовцев готовы поддержать образование детей, курсы литовского языка, помощь в легализации и трудоустройстве. И не готовы поддержать выплату социальных пособий и компенсацию за аренду жилья. В литовском обществе считают, что граждане должны быть более социально обеспечены. Это отражает реальность, когда есть проблемы с доступностью, к примеру, медицинской помощи и уходу, а также в целом ситуацию в экономике”, - рассказали исследователи.

Согласно данным департамента миграции Литвы, на территории страны сейчас живет более 227 тыс. иностранцев.

Среди обладателей ВНЖ в Литве на первом месте - украинцы (86 352), потом белорусы (62 165) и россияне (15 888).

Социологи отметили, что зафиксировали рост нетерпимости к приезжим, которые “не говорят на литовском языке”. Чаще всего это касается белорусов и россиян. По словам социологов, литовцы готовы только частично поддержать их интеграцию в общество. В то же время по отношению к украинцам литовцы “проявляют солидарность”, заверили социологи.

Ранее Telegraf.news писал о том, что компании из Литвы и Чехии предложили признать недействительными охранные права на товарный знак по выпуску старки — крепкого алкогольного напитка, который получают путем старения ржаной водки. Сейчас права принадлежат польскому бренду Szczecińska Fabryka Wódek Starka.

Польша, Литва и Чехия вступили в битву за право называть старку своим национальным напитком. А что Беларусь?