Видео, где мужчина сделал предложение у водопада, набрало 12 млн. просмотров. Что пошло не так?
🎥 Видео
В сети «Х» опубликовали короткий ролик о большой неприятности в романтический момент. Мужчина решил сделать предложение своей даме на краю водопада. Достал кольцо в футляре и… уронил его в водный поток. Видео набрало 12 миллионов просмотров.
Для многих ситуация с упавшим кольцом становится понятной только при внимательном просмотре видео. А на первый взгляд кажется, что мужчина сам едва избежал падения.
Будем надеяться, что эта мелкая неприятность на отношения пары не повлияет.
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