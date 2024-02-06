Видео, где мужчина сделал предложение у водопада, набрало 12 млн. просмотров. Что пошло не так?

🎥 Видео

Опубликовано: 06.02.2024 10:58 , Обновлено: 06.02.2024

В сети «Х» опубликовали короткий ролик о большой неприятности в романтический момент. Мужчина решил сделать предложение своей даме на краю водопада. Достал кольцо в футляре и… уронил его в водный поток. Видео набрало 12 миллионов просмотров.

Для многих ситуация с упавшим кольцом становится понятной только при внимательном просмотре видео. А на первый взгляд кажется, что мужчина сам едва избежал падения.

Будем надеяться, что эта мелкая неприятность на отношения пары не повлияет.