"Карасей можно с крыльца ловить" — Белорус удивил пользователей "полесским морем"
Пользователь TikTok из Мозыря показал, во что превратился тренировочный пункт для гребли на байдарках за последние несколько дней. Его ролик набрал более 300 тыс. просмотров и сотни комментариев.
«Хорошо, что я дня 4 назад убрал доски и трапики с понтонов. Говорят, что будет спад, но лучше сберечь своё имущество», — рассказал автор видео.
Подъём уровня воды пользователь Tik-Toka с ником zhila_den зафиксировал на видео в течении недели. По его словам за сутки Припять прибавляет 3 сантиметра в высоту и это не предел.
На видео за 26 февраля видно, как река затопила дорогу и тренировочную площадку, снесла понтон и поднялась выше по ступенькам. Пользователи соцсети в шоке.
“Мощное видео. Затопило всё что можно” — высказался один из комментаторов.
“Главное чтобы мороз не ударил -20, а вода спадёт”— поделился своими опасениями другой пользователь.
“И это ж только февраль”, — отметил еще один.
Кто-то даже назвал явление “полесским морем” и “мозырской Венецией”. Некоторые белорусы были на позитиве: “Зато карасей можно с крыльца ловить”, “Какова красота, рыба будет”.
Тем временем до опасного уровня в 500 сантиметров остаётся совсем немного. Мозырские спасатели контролируют ситуацию с паводком — писало местное издание “Moзырь.NEWS”.
Ранее Телеграф писал, как разлилась река в Лунининецком районе.
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