Минское ЖКХ предложило белорусам вакансию с зарплатой от 3500 рублей. Что надо делать?

Опубликовано: 26.04.2024 20:03 , Обновлено: 26.04.2024

Минское городское жилищное хозяйство разместило в своем Telegram-канале немало вакансий со "стабильной заработной платой". Для одной из позиций пообещали зарплату от 3500 рублей.

Такое вознаграждение за труд предприятие “Спецкоммунавтотранс”, которое входит в структуру ЖКХ Минска, готово предложить водителю грузового автомобиля 5-го разряда . Никаких требований к кандидату не указали, однако написали, что иногородним предоставят жилье в столице в течение трех месяцев.

И оставили номера для связи: 8 (017) 374 68 92 и 8 (044) 556 89 04.

Также ЖКХ Минска разместило вакансии:

главного специалиста отдела капитального ремонта,

главного специалиста отдела энергетики,

главного специалиста отдела организации труда и заработной платы,

главного специалиста технического отдела,

главного специалиста отдела производственно-технологической комплектации и обслуживания (отдел закупок),

и не только.

Всем им пообещали заработную плату от 1750 рублей на руки. Среди условий - официальное трудоустройство, социальный пакет и пятидневный режим работы.

Также в ЖКХ рассказали, что на постоянную основу во все районы Минска ищут рабочих по комплексной уборке и содержанию домовладений. Уровень зарплаты не указали, но написали, что по вопросам трудоустройства надо обращаться непосредственно в ЖЭУ того или иного района столицы.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что минское предприятие “Пеленг”, которое выпускает оптико-электронную продукцию, разместило на своем сайте несколько вакансий с зарплатами до 3800 рублей. При трудоустройстве пообещали денежный бонус, который на некоторых позициях больше самой зарплаты.

Минский завод пообещал выплатить новым сотрудникам 6800 рублей. А сколько зарплата?