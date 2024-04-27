«Хоть сейчас могут перейти» - Рабочие агрокомплекса на Минщине пожаловались в TikTok на невыплаченные зарплаты. Власти ответили

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Опубликовано: 27.04.2024 09:28 , Обновлено: 27.04.2024

Работники сельхозпредприятия "Ананичи", расположенного в Пуховичском районе, публично пожаловались на руководство агрокомплекса, которое, по их словам, не выплатило им зарплату за март. Несмотря на то, что предприятие является частным, комитет по сельскому хозяйству Минской области вмешался в ситуацию. Первый заместитель председателя Пуховичского райисполкома Александр Маевский рассказал, что о проблемах предприятия власти знали ещё в декабре прошлого года.

Коллективное видеообращение к властям работники предприятия опубликовали в соцсети TikTok. Они заявили, что руководство предприятия, на котором на данный момент работает всего семь человек, не выплатило им зарплату за март, а их требования выполнить свои обязательства игнорирует и “только кормят завтраками”. В связи с этим работники потребовали “направить комиссию для разбирательства”.

“У нас дети, кредиты. Коммунальные услуги тоже не оплачены”, - пожаловались рабочие, подчеркнув, что они сами “сделали всё необходимое, чтобы восстановить этот комплекс”.

Районные власти оперативно отреагировали на видеообращение. В комментарии агентству “Минская правда” зампредседателя Маевский пояснил, что сам комплекс официально не работает ещё с 2023 года. В декабре туда приезжала комиссия во главе с председателем Пуховичского райисполкома Андреем Атрушкевичем. Тогда сотрудникам предприятия предложили перейти на работу в другие аграрные хозяйства района, на местную ветстанцию или в предприятия сферы ЖКХ.

“Более 50-60 человек так и сделали. Все нормально устроились, работают, довольны зарплатой. Но порядка 30 человек отказались уходить”, — пояснил Маевский.

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Готовы “забирать с руками и ногами”

По словам представителя райисполкома, некоторые работники аргументировали свой отказ тем, что “всю жизнь на этом комплексе проработали”. Принимая такую позицию, Маевский упрекнул работников в том, что они сами не желают менять место работы, а вместо этого продолжают жаловаться на “тупиковую ситуацию” и то, что “им, кроме “Ананичей”, больше негде работать”.

“Мест хватает, а спрос на животноводов, телятниц в районе большой. Хоть сейчас работницы хозяйства могут перейти телятницами в “Индустрия-СХ”, “Энергия Агро”, и будут получать от 1800 до 2100 рублей!” - заверил представитель районной администрации.

По его словам, некоторые предприятия специалистов сельхозпрофиля готовы “забирать с руками и ногами” и даже организовывают подвоз сотрудников до в деревни, в которой они проживают.

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Как бы то ни было, без заработанных денег, по словам Маевского, сотрудники “Ананичей” в итоге не останутся. По его словам, сейчас задолженность предприятия по зарплате составляет порядка 16 тыс. рублей, то есть примерно по 500 рублей на каждого из 32 работников, которые официально числятся в штате. Маевский заявил, что “ещё до 25 апреля основную часть зарплаты работники получили”, а остаток руководитель предприятия пообещал перечислить на следующей неделе, 30 апреля.

Ранее Telegraf.news рассказывал о похожем случае на рыбзаводе в Минске. Там рабюотники пожаловались на то, что зарплату им не выплачивали “более 5 месяцев”. Лишь после аналогичного видеообращения, выложенного в TikTok, в ситуацию вмешалось Минтруда.

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