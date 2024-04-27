По США пронеслась серия разрушительных торнадо

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Опубликовано: 27.04.2024 08:29 , Обновлено: 27.04.2024

Серия разрушительных торнадо пронеслась по американским штатам Небраска, Айова, Оклахома, Канзас и Техас в пятницу, 26 апреля. Пока местные власти и оперативные службы не сообщали о погибших, но разрушения стихия вызвала немалые: на фотографиях и видео, которые жители пострадавших районов выложили в соцсетях, видны разнесённые в щепки дома, перевёрнутые автомобили и сломанные деревья.

По данным агентства Associated Press, одним из самых разрушительных стал торнадо в пригороде Омахи, крупнейшего города штата Небраска, в котором проживает порядка 485 тыс. человек. По информации местной администрации, пострадали как минимум три человека, когда торнадо обрушился на промышленное здание. Всего в момент обрушения внутри здания находилось около 70 человек. Некоторые из них оказались в ловушке, но в итоге всех благополучно эвакуировали, полученные ими травмы оказались не опасны для жизни.

Между тем, после торнадо без электричества в Омахе осталось более 10 тыс. человек. Пострадали и другие города этого американского штата.

Масштаб последствий серии торнадо в Небраске можно оценить по фотографиям, которые у себя на страничке в соцсети Х выложил метеоролог и известный “охотник за торнадо” Томас Хинтердорфер.

Между тем, не менее впечатляющими оказались видео самих атмосферных вихрей, которые удалось снять на камеру некоторым местным жителям и особо отчаянным “охотникам на торнадо” . Всего специалисты насчитали их как минимум 59 по стране за последние сутки.

Судя по прогнозу американской Метеорологической службы на субботу, 27 апреля, подобных видео в ближайшее время в Сети лишь прибавится: предупреждения о высоком риске образования атмосферных вихрей синоптики опубликовали для некоторых районов 5 штатов - Айовы, Канзаса, Миссури, Оклахомы и Техаса. Вдобавок к торнадо синоптики предупредили, что там также возможен крупный град и сильные порывы ветра.