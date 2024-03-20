Польские фермеры заблокировали сельхозтехникой выезд из Варшавы

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Опубликовано: 20.03.2024 14:57 , Обновлено: 20.03.2024

В среду, 20 марта, протестующие польские фермеры заблокировали основные выезды из столичной Варшавы. Дороги перегородили трактора и другая сельскохозяйственная техника. Аналогичные акции протеста с требованием отказаться от импорта сельхозпродукции и техники из Украины организованы в других крупных польских городах - Вроцлаве, Познани, Быдгоще и других.

По данным организаторов, во всеобщей забастовке фермеров к настоящему моменту принимают участие фермеры из 500 городов по всей Польше. Они заявили о намерении “парализовать всю страну”.

На трассах уже образовались огромные пробки, несмотря на попытки полиции организовать объезды основных мест, заблокированных сельхозтехникой. На местах блокад, по сообщениям польских СМИ, присутствуют в том числе и представители правоохранительных органов, но они пока не вмешиваются в происходящее.

Подобные акции протеста в Польше проходят уже не первый день. Демонстративной блокировкой дорог и прочими показательными акциями представители местного фермерского сообщества пытаются привлечь внимание властей к проблеме низкой рентабельность сельскохозяйственного производства в стране.

Ранее Телеграф сообщил, что в начале марта польские фермеры, выдвигая аналогичные требования, вышли к зданию администрации в Варшаве. Когда протестующие дошли до Сейма, полиция применила слезоточивый газ и взрывные гранаты.

Польские фермеры устроили беспорядки в центре Варшавы. Что требуют?