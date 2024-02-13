В центре Минска выстроилась километровая очередь. Что случилось?

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Опубликовано: 13.02.2024 15:14 , Обновлено: 13.02.2024

Уже два дня минчане, живущие неподалеку, и просто прохожие наблюдают на Немиге длинную очередь с утра до вечера. Ведет она в Свято-Духов кафедральный собор.

Все дело в том, что в собор привезли одну из главных православных реликвий – пояс Пресвятой Богородицы, сообщил Onliner.by. А также мощи праведных Иоакима и Анны.

[inf]Согласно преданию, Дева Мария соткала этот пояс из верблюжьей шерсти и вручила апостолу Фоме накануне своей смерти. Верующие считают, что реликвия обладает целебными свойствами – исцеляет от различных недугов, лечит бесплодие и помогает при родовых осложнениях. Еще во времена Константинополя этот пояс якобы помог вылечить жену императора Льва Мудрого от неизвестного тяжелого заболевания. В благодарность женщина расшила пояс золотой нитью. Со временем пояс был разделен на несколько частей, одна из которых осталась на вечное хранение в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге. Именно ее и привезли в Минск.[/inf]

Пребывание реликвии в соборе определили до 15 февраля.