Люди, которые живут очень долго, едят эти 7 продуктов. Что нужно добавить в рацион и белорусам?
Люди в так называемых "голубых зонах" живут гораздо дольше среднего и зачастую более здоровы. Это связано в том числе и с их рационом питания. Какие вкусные, полезные и питательные продукты стоит есть почаще и белорусам?
Что такое “Голубые зоны”?
Голубые зоны - это пять регионов мира, где люди живут до возраста выше среднего. Это:
- Окинава в Японии;
- Сардиния в Италии;
- Никоя в Коста-Рике;
- Икария в Греции;
- Лома Линда в Калифорнии.
У жителей этих регионов не только высокая продолжительность жизни, но и более низкий риск развития возрастных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые, рак и диабет.
Исследователи выяснили, что решающее влияние на продолжительность жизни и здоровье этих людей оказывает диета.
Чем питаются жители “голубых зон”?
Рацион жителей “голубых зон” характеризуется разнообразием полезной растительной пищи. Он богат клетчаткой, витаминами, минералами и антиоксидантами.
Особенно часто на тарелке можно встретить семь продуктов.
Бобы
Фасоль богата клетчаткой, белком и содержит множество витаминов и минералов. Употребление бобовых способствует здоровью кишечника и может снизить риск сердечных заболеваний.
Сочетание бобов с цельными зернами, такими как рис, образует полноценный белок и поэтому является здоровой альтернативой мясу. В “голубых зонах” фасоль часто используется в традиционных блюдах, таких как костариканский Галло Пинто.
Оливковое масло
Оливковое масло - важная часть рациона в “голубых зонах”. Оно богато мононенасыщенными жирными кислотами, которые могут снижать уровень “плохого” холестерина и уменьшать риск сердечных заболеваний.
Оливковое масло также содержит антиоксиданты, которые обладают противовоспалительными свойствами и могут снизить риск хронических заболеваний, таких как диабет. Лучше всего использовать оливковое масло в качестве основного источника жира на кухне и применять его в салатах, овощных блюдах и соусах.
Орехи
Орехи богаты полезными жирами, клетчаткой, белком и минералами, такими как калий и магний.
Регулярное употребление орехов связано с улучшением здоровья сердца и снижением риска хронических заболеваний. Рекомендуется ежедневно съедать горсть орехов, например миндаля, грецких орехов или фисташек.
Зеленые овощи
Овощи, особенно крестоцветные, такие как брокколи, цветная и кочанная капуста, играют важную роль в диете “голубых зон”. Они богаты клетчаткой, витаминами и минералами, которые важны для здоровья мозга, нервной системы и иммунной системы.
Употребление овощей может снизить риск хронических заболеваний, таких как болезни сердца, и способствовать долголетию. Рекомендуется ежедневно есть разнообразные овощи в сыром виде, приготовленные на пару или другими полезными способами.
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Вода
Вода важна для хорошей гидратации и поддерживает все функции организма. Она также помогает пищеварению, регулирует температуру тела и ускоряет метаболизм.
В “голубых зонах” люди пьют много воды и избегают напитков с сахаром.
Рекомендуется выпивать не менее 1,5-2 литров воды в день, чтобы поддерживать оптимальный уровень гидратации организма.
Кофе
Умеренное потребление кофе связано с улучшением здоровья сердца, снижением вероятности возникновения некоторых видов рака и улучшением психического здоровья.
Кофе также содержит антиоксиданты и ускоряет метаболизм. Однако кофе следует употреблять умеренно и не подслащивать его большим количеством сахара и не добавлять молочные продукты.
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Красное вино
Да, вы все правильно поняли. В “голубых зонах” можно употреблять алкоголь, особенно красное вино, но только в меру. Красное вино содержит антиоксиданты из виноградной кожицы, которые обладают противовоспалительными свойствами и могут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Таким образом, красное вино обладает положительными свойствами, но женщинам следует выпивать не более одного бокала, а мужчинам - не более двух бокалов в день. Важно отметить, что чрезмерное употребление алкоголя может нанести вред вашему здоровью.
Что еще нужно знать?
Важно употреблять разнообразные полезные продукты и в целом придерживаться здорового питания. Однако питание - это еще не все. Такие факторы, как сон, курение и физические упражнения, также влияют на продолжительность жизни.
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