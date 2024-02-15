Люди, которые живут очень долго, едят эти 7 продуктов. Что нужно добавить в рацион и белорусам?

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Опубликовано: 15.02.2024 09:50 , Обновлено: 29.06.2024

Люди в так называемых "голубых зонах" живут гораздо дольше среднего и зачастую более здоровы. Это связано в том числе и с их рационом питания. Какие вкусные, полезные и питательные продукты стоит есть почаще и белорусам?

Что такое “Голубые зоны”?

Голубые зоны - это пять регионов мира, где люди живут до возраста выше среднего. Это:

Окинава в Японии;

Сардиния в Италии;

Никоя в Коста-Рике;

Икария в Греции;

Лома Линда в Калифорнии.

У жителей этих регионов не только высокая продолжительность жизни, но и более низкий риск развития возрастных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые, рак и диабет.

Исследователи выяснили, что решающее влияние на продолжительность жизни и здоровье этих людей оказывает диета.

Чем питаются жители “голубых зон”?

Рацион жителей “голубых зон” характеризуется разнообразием полезной растительной пищи. Он богат клетчаткой, витаминами, минералами и антиоксидантами.

Особенно часто на тарелке можно встретить семь продуктов.

Бобы

Фасоль богата клетчаткой, белком и содержит множество витаминов и минералов. Употребление бобовых способствует здоровью кишечника и может снизить риск сердечных заболеваний.

Сочетание бобов с цельными зернами, такими как рис, образует полноценный белок и поэтому является здоровой альтернативой мясу. В “голубых зонах” фасоль часто используется в традиционных блюдах, таких как костариканский Галло Пинто.

Оливковое масло

Оливковое масло - важная часть рациона в “голубых зонах”. Оно богато мононенасыщенными жирными кислотами, которые могут снижать уровень “плохого” холестерина и уменьшать риск сердечных заболеваний.

Оливковое масло также содержит антиоксиданты, которые обладают противовоспалительными свойствами и могут снизить риск хронических заболеваний, таких как диабет. Лучше всего использовать оливковое масло в качестве основного источника жира на кухне и применять его в салатах, овощных блюдах и соусах.

Орехи

Орехи богаты полезными жирами, клетчаткой, белком и минералами, такими как калий и магний.

Регулярное употребление орехов связано с улучшением здоровья сердца и снижением риска хронических заболеваний. Рекомендуется ежедневно съедать горсть орехов, например миндаля, грецких орехов или фисташек.

Зеленые овощи

Овощи, особенно крестоцветные, такие как брокколи, цветная и кочанная капуста, играют важную роль в диете “голубых зон”. Они богаты клетчаткой, витаминами и минералами, которые важны для здоровья мозга, нервной системы и иммунной системы.

Употребление овощей может снизить риск хронических заболеваний, таких как болезни сердца, и способствовать долголетию. Рекомендуется ежедневно есть разнообразные овощи в сыром виде, приготовленные на пару или другими полезными способами.

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Вода

Вода важна для хорошей гидратации и поддерживает все функции организма. Она также помогает пищеварению, регулирует температуру тела и ускоряет метаболизм.

В “голубых зонах” люди пьют много воды и избегают напитков с сахаром.

Рекомендуется выпивать не менее 1,5-2 литров воды в день, чтобы поддерживать оптимальный уровень гидратации организма.

Кофе

Умеренное потребление кофе связано с улучшением здоровья сердца, снижением вероятности возникновения некоторых видов рака и улучшением психического здоровья.

Кофе также содержит антиоксиданты и ускоряет метаболизм. Однако кофе следует употреблять умеренно и не подслащивать его большим количеством сахара и не добавлять молочные продукты.

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Красное вино

Да, вы все правильно поняли. В “голубых зонах” можно употреблять алкоголь, особенно красное вино, но только в меру. Красное вино содержит антиоксиданты из виноградной кожицы, которые обладают противовоспалительными свойствами и могут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Таким образом, красное вино обладает положительными свойствами, но женщинам следует выпивать не более одного бокала, а мужчинам - не более двух бокалов в день. Важно отметить, что чрезмерное употребление алкоголя может нанести вред вашему здоровью.

Что еще нужно знать?

Важно употреблять разнообразные полезные продукты и в целом придерживаться здорового питания. Однако питание - это еще не все. Такие факторы, как сон, курение и физические упражнения, также влияют на продолжительность жизни.

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