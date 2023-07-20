Белорусов пригласили в ресторан с безлимитом на блюда из мяса. Где находится и сколько это стоит?

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Опубликовано: 20.07.2023 15:54 , Обновлено: 20.07.2023

В Минске, в гостинице «Журавинка», появился ресторан с безлимитным форматом подачи блюд: платите определенную, фиксированную сумму, а официанты будут приносить блюда, пока вы не наедитесь.

В ресторане почти все основные блюда — мясные: это шашлыки, стейки, ребра, колбаски и прочие мясные блюда, отметил Onliner.

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Что касается цен, то тут зависит от дня недели и времени. Например, в будни дни с 12:00 до 16:00 — 35 рублей с человека, с 18:00 до 23:00 — будет стоить 99 рублей за стандартный вариант и 125 рублей за премиум. На выходных с 12:00 до 16:00 посещение обойдется в 55 рублей. Детей до 5 лет накормят бесплатно.

Открытие ресторана запланировано на 21 июля.

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