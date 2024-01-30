"В 1000 раз интереснее, чем футбол" — Этот необычный вид спорта поразил миллионы пользователей TikTok

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В TikTok завирусилось видео, как двое спортсменов виртуозно играют в текбол. Короткий ролик набрал более 50 млн просмотров, 2 млн лайков и десятки тысяч комментариев. Некоторые заявили, что этот вид спорта "примерно в 1000 раз интереснее, чем футбол когда-либо".

Текбол — это игра, которая одновременно напоминает футбол и настольный теннис одновременно. В этом виде спорта есть искривленный стол и мяч, ударять по которому можно любой частью тела, кроме рук.

[link href=“https://www.tiktok.com/@tntsports?refer=embed” title=“@tntsports” target=“_blank” rel=“noopener”] @tntsports [/link] Even Ronaldinho was left amazed by this teqball rally… ? [link href=“https://www.tiktok.com/tag/teqball?refer=embed” title=“teqball” target=“_blank” rel=“noopener”] #teqball [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/football?refer=embed” title=“football” target=“_blank” rel=“noopener”] #football [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/soccer?refer=embed” title=“soccer” target=“_blank” rel=“noopener”] #soccer [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/footballskills?refer=embed” title=“footballskills” target=“_blank” rel=“noopener”] #footballskills [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/freestylefootball?refer=embed” title=“freestylefootball” target=“_blank” rel=“noopener”] #freestylefootball [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/tntsports?refer=embed” title=“tntsports” target=“_blank” rel=“noopener”] #tntsports [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/original-sound-7310248459952753441?refer=embed” title=”♬ original sound - TNT Sports” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ original sound - TNT Sports [/link]