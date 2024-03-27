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Мужчину заперли в резервуаре с водой со скованными руками и ногами. Что было дальше?

Мужчину заперли в резервуаре с водой со скованными руками и ногами. Что было дальше?
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🎥 Видео

Итальянца Эндрю Бассо поместили в резервуар с водой, предварительно заковав ноги и руки. Его задача — выбраться из ловушки за максимально короткое время. В Сети появилось видео, как у него это получилось за 2 минуты и 11 секунд.

https://youtu.be/sVw9fH_C-gU

Книга рекордов Гиннесса объявила, что эскейполог Эндрю Бассо стал первым человеком, которому принадлежит рекорд по самому быстрому побегу из перевернутого резервуара с водой со скованными руками и ногами.

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Он продемонстрировал свои навыки на съемках итальянского телесериала Lo Show Dei Record. На видеозаписи попытки видно, как Бассо снимает наручники, вывихивает лодыжку, чтобы освободить ногу от фиксаторов, а затем взламывает замок в верхней части резервуара, не имея возможности его увидеть.

[info_b]Эскейпология — разновидность иллюзионизма, искусство освобождения от пут посредством костных и мускульных манипуляций. Исполнитель трюка, которого по-английски называют «escapologist», может освободиться от наручников, смирительной рубашки, выбраться из клетки, гроба, стальной коробки, бочки, мешка, горящего здания, аквариума и других опасностей, которые часто сочетаются в одном представлении.[/info_b]

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