ВВС США показали испытания запуска межконтинентальной ракеты Minuteman III

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Опубликовано: 05.06.2024 08:17 , Обновлено: 05.06.2024

Военно-воздушные силы (ВВС) США опубликовали видео испытательного пуска межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III и заявили, что он "демонстрирует готовность безопасного и эффективного средства сдерживания ядерных сил США". Испытания проводились во вторник, 4 июня, без боевой части ракеты.

Согласно официальному заявлению ВВС США, ракету запустили с военной базы Ванденберг в штате Калифорния. Там особо подчеркнули, что подобные испытательные запуски ранее осуществлялись американскими военными более 300 раз, а само испытание “не является следствием текущих мировых событий”.

“Этот испытательный запуск является частью стандартных, периодически проводимых мероприятий, направленных на то, чтобы продемонстрировать, что средства ядерного сдерживания США безопасны, надежны и эффективны для сдерживания угроз XXI века и успокоения наших союзников”, - пояснили в пресс-службе ВВС.

Генерал Томас Бюссьер, возглавляющий командование глобальных ударов ВВС США, в свою очередь, подчеркнул, что американские межконтинентальные баллистические силы “обеспечивают круглосуточное стратегическое сдерживание” и готовы отреагировать на угрозу “в любой момент”.

[info_b]Minuteman III — твердотопливная межконтинентальная стратегическая ракета шахтного базирования. ВВС США взяли её на вооружении в 1970 году и планируют к середине 2030-х годов полностью заменить её на LG -35A Sentinel, которая предварительно должна быть готова к 2029 году. [/info_b]

Ранее Telegraf.news сообщил, что Министерство обороны Беларуси в начале июня этого года отчиталось о том, что ВВС Беларуси прошли «весь цикл» подготовки к применению ядерного оружия.

ВВС Беларуси прошли «весь цикл» подготовки к применению ядерного оружия — Минобороны