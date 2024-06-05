Что посадить белорусам на огороде в июне? Эти 8 овощей необходимы каждому

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Опубликовано: 05.06.2024 14:45 , Обновлено: 05.06.2024

Многие растения уже растут на огороде, но в июне еще можно посадить несколько новых. Собрали, какие овощи можно собирать до осени, если все спланировать с умом.

Быстрорастущие растения, такие как редис, салат-латук или зелень, можно собрать уже через несколько недель, а другие сорта дадут обильный урожай осенью.

Вот какие овощи вы все еще можете посеять в июне.

Салат-латук

Если вы любите свежий салат-латук или собираете его с огорода, вы еще можете посадить его в июне. Просто купите рассаду и получите первые плоды уже через три-четыре недели.

Салат-латук богат витамином А и витаминами группы B, содержит антиоксиданты, помогает укрепить иммунитет, поддерживает здоровье кожи и зрения, а также способствует улучшению пищеварения и снижению веса благодаря низкому содержанию калорий.

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Морковь и свекла

Морковь и свеклу следует сеять уже сейчас, чтобы собрать осенний урожай. Вы сможете сделать это в октябре или ноябре и хранить его всю зиму.

Морковь является источником витаминов, минералов и антиоксидантов, которые способствуют здоровью кожи, зрению, иммунной системе и пищеварению. Она также содержит каротиноиды, которые могут помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Свекла богата питательными веществами, такими как фолиевая кислота, железо, витамин C и диетические волокна. Она способствует улучшению пищеварения, снижению артериального давления и укреплению иммунной системы. Кроме того, свекла может помочь снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и воспалительных процессов.

Редис и редька

Если вы хотите получить быстрые результаты, начните с этих двух нетребовательных корнеплодов. Редис и редьку можно собирать уже через несколько недель после посева.

Редиска богата витамином С, содержит клетчатку и фолиевую кислоту. Она помогает укрепить иммунную систему, улучшить пищеварение и поддерживать здоровье кожи.

Редька — это низкокалорийный овощ, богатый витаминами С и группы В, которые укрепляют иммунную систему и способствуют здоровью кожи. Она также содержит клетчатку, которая полезна для пищеварения и общего здоровья кишечника. А еще — минералы, такие как калий и магний, они помогают поддерживать здоровое сердце и нормальное давление.

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Кабачок

Это теплолюбивое растение сейчас чувствует себя как дома, когда температура повышается. Если вы еще не посадили кабачки, вы можете посеять семена прямо на грядку сейчас и собрать свежие плоды летом, но желательно защитить их от улиток, если будет много дождей.

Кабачок богат на витамины, минералы и питательные вещества, такие как витамин С, витамины группы В, калий, магний и др. Он помогает укрепить иммунную систему, поддерживает здоровье сердца, способствует пищеварению и снижает риск развития различных заболеваний. Кроме того, кабачок является отличным источником клетчатки, которая полезна для пищеварения и помогает контролировать аппетит.

Брокколи и цветная капуста

Эти два вида капусты не так просты в выращивании, поэтому их советуют для опытных садоводов. Если вы посеете их сейчас, то сможете собрать урожай примерно через три-четыре месяца.

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Брокколи - это низкокалорийный продукт, богатый витаминами С, К, А, фолиевой кислотой, кальцием и другими питательными веществами. Его регулярное употребление связано с улучшением пищеварения, укреплением иммунной системы, снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

Цветная капуста — это овощ с множеством полезных свойств. Она богата антиоксидантами, витаминами и минералами. Витамин C поддерживает иммунитет, а фитонутриенты помогают снизить воспаление.

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