Решили разморозить мясо на ночь? Не забудьте об обязательном правиле, чтобы на утро не пожалеть

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Опубликовано: 09.11.2023 15:09 , Обновлено: 09.11.2023

Рачительные белорусы часто закупаться мясом впрок, чтобы затем его хранить в морозилке. Проблема тут одна - когда решили что-то приготовить, оно потребует правильного процесса разморозки. Лучше всего начинать это делать ещё с вечера. Но важно не упустить важную деталь.

Мясо нужно размораживать постепенно. И хотя процесс этот длительный, зато благодаря ему в куске свинины или говядины не размножатся бактерии.

А главное правило - постепенно размораживать мясо можно только в холодильнике. Перед этим следует положить замороженное кусок на тарелку или в миску. Только там будет правильная температура - не слишком низкая и не очень высокая. За ночь мясо гарантировано растает и будет готово к употреблению.

Самой большой ошибкой было бы оставить мясо на кухонном столе (хотя домашние коты могут с этим не согласиться) или в теплой воде. Таким образом вы создаете идеальные условия для размножения бактерий.

Многие белорусы допускают эти ошибки. Чем опасна неправильная разморозка курицы?

На этот счёт есть даже научные исследования и рекомендации серьезных ведомств. Так, специалисты Министерства сельского хозяйства США заявили, что безопасная температура разморозки мяса – не выше 4°C.

А быстро можно?

Если вдруг вам необходимо очень быстро иметь под рукой кусок свежего и оттаявшего мяса, то можно пойти на компромисс. При быстрой разморозке оно может пострадать, что скажется на его вкусе и структуре. Но что поделать.

Один из таких безопасных способов - размораживание в теплой воде (не горячей). Но мясо при этом должно быть в водонепроницаемой упаковке! Меняйте воду каждые 10 минут. Процесс займет от часа до двух в зависимости от размера куска.

Ещё более быстрый способ - разморозка в СВЧ. Бактерии погибнут под воздействием критической температуры, однако вкусовые качества будущего блюда ухудшатся, а содержание питательных веществ сырого продукта снизится.

А может ли замороженное мясо быть испорченным?

Ранее Телеграф писал, что ответ на вопрос, может ли испортиться замороженное мясо, не очевиден. Все зависит от вида и размера куска. Прежде чем положить его в морозильную камеру, стоит запомнить несколько правил. Как долго мясо может оставаться в морозильной камере?

Может ли замороженное мясо испортиться? Это правило продлит его срок

Впрочем, есть более частая проблема с замороженным мясом. К сожалению, может случиться так, что, достав продукт из морозилки, мы заметим на нем тревожные изменения. Светлые пятна выглядят не очень привлекательно и могут вызвать беспокойство. Есть ли чего бояться? Можно ли такое мясо есть?

Можно ли есть мясо, на котором появились серые и белые пятна после заморозки?