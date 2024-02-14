В Минске установили сердце из тысячи плюшевых медведей. Где сделать романтичные фото?

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Опубликовано: 14.02.2024 10:47 , Обновлено: 14.02.2024

Белорусский "Альфа Банк" в преддверии Дня всех влюблённых, который традиционно отмечают в некоторых западных странах 14 февраля, установил в одном из столичных торговых центров огромное красное сердце из 1000 плюшевых медведей.

Тематическая фотозона для любителей романтики появилась в ТРЦ Galleria Minsk. Посетители могут сфотографироваться с уникальным сердцем до 10 марта.

“Всё для того, чтобы подарить вам много тёплых снимков с близкими. Покажите, как вы любите друг друг”, - призвали администраторы официального телеграм-канала “Альфа Банка” и показали первые фото.

Между тем, в Instagram-аккаунте банка подписчики поинтересовались, предусмотрена ли “раздача этих потрясающих мишек клиентам” в конце праздника , ведь некоторым уже сейчас “захотелось выдернуть себе этого мишку”. Однако, о дальнейшей судьбе игрушек администраторы странички умолчали.