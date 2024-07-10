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ГАИ устроила "социальный эксперимент" на перекрёстках Гродно. На кого нацелили камеры негласного контроля?

ГАИ устроила "социальный эксперимент" на перекрёстках Гродно. На кого нацелили камеры негласного контроля?
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Гродненская Госавтоинспекция отчиталась о результатах "социального эксперимента", который она провела на улицах города в рамках так называемого негласного контроля. На этот раз свои видеокамеры инспекторы скрытно нацелили на велосипедистов, чтобы проверить, как те проезжают пешеходные переходы. Вот к каким результатам привёл этот "социальный эксперимент" ГАИ.

В ГАИ Гродно напомнили, что скорость движения их должна ровняться скорости идущего шагом пешехода и подчеркнули, что “чем меньше скорость, тем больше времени и шансов у водителя заметить велосипедиста” и не допустить его попадания под колёса.

[info_b]Согласно пункту 151 действующих в Беларуси Правил дорожного движения, при подъезде к пересечению с проезжей частью дороги велосипедист должен:

  •  заблаговременно снизить скорость,
  • убедиться, что выезд на проезжую часть дороги безопасен,
  • пересекать проезжую часть со скоростью идущего шагом пешехода.[/info_b]

В ходе данного рейда гродненские инспекторы выявили только одного (из десяти зафиксированных на камеру) нарушителя этого правила - молодой человек двигался со скоростью, сильно превышающую скорость пешеходов. Было ли применено к нему административное взыскание, в ГАИ не уточнили.

Однако, как показывает практика, за такие нарушения велосипедиста могут привлечь к ответственности по статье 18.20 КоАП. Простое нарушение правил грозит белорусским велосипедистам штрафом до 3 базовых величин (то есть до 120 рублей сегодня), но если инспекторы решат, что нарушение правил привело к созданию аварийной обстановки на дороге, максимальный штраф возрастает до 8 базовых величин (то есть до 320 рублей сегодня).

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