В каких овощах и фруктах больше всего нитратов? Эти исследования могут приятно удивить белорусов

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Опубликовано: 14.01.2024 19:32 , Обновлено: 10.07.2024

Зимой белорусам очень важно не забывать про употребление фруктов и овощей. Ведь это самый простой способ восполнить недостаток витаминов. Естественно, большинство их покупают в магазинах, куда те попадают с полей и плантаций со всего мира. Мы решили разобраться, в каких овощах и фруктах больше всего нитритов и нитратов? И что с этим всем делать.

Возможно, вы сталкивались с таким термином, как «грязной дюжина» — американский список двенадцати наиболее загрязненных фруктов и овощей. В 2023 году на первом месте в нем оказалась любимая всеми клубника, а второе место занял шпинат. Следующими были:

капуста

персики

груши

нектарины

яблоки

виноград

перец

вишня

черника

спаржевая фасоль

Стоит ли отказываться от фруктов и овощей с нитратами?

Возможно, вы не раз читали, что стоит держаться подальше от нитратов в продуктах питания, но это общее утверждение немного ошибочно. В то время как синтетические консерванты, такие как нитрат натрия, могут вызывать проблемы со здоровьем, природные нитраты, содержащиеся в овощах и фруктах, могут способствовать вашему здоровью.

[info_b]Нитраты — это соли азотной кислоты, содержащие однозарядный анион NO3. Не надо пугаться этого слова. В организме людей нитраты превращаются в нитриты и нитрозамины. Поэтому «безнитратных» продуктов в природе не бывает. Из нитратов, ежедневно попадающих в организм взрослого человека, 70% поступает с овощами, 20% — с водой и 6% — с мясом и консервированными продуктами.

По нормам ВОЗ, допустимой суточной дозой нитратов для человека считается 5 мг на каждый килограмм его веса. При среднем весе 70 кг это соответствует 350 мг нитратов в сутки.

В чем разница между нитритом и нитратом? Нитриты содержат атом азота в сочетании с двумя атомами кислорода, в то время как нитраты содержат три атома кислорода в сочетании с их азотом.[/info_b]

Согласно статье в журнале “Старение и болезни”, нитраты, которые вы получаете с растительной пище, расщепляются и превращаются в нитриты и оксид азота. В статье говорится, что оксид азота, образующийся при потреблении нитратов, играет важную роль в защите слизистой оболочки желудка и предотвращении сердечных заболеваний и нарушений обмена веществ.

Исследования на людях, которые связывали пищевые нитраты с раком, в большей степени были сосредоточены на нитратах, которые попадали в организм с водой в районах, где широко используются азотсодержащие удобрения, сообщило издание Health.

Так же природные нитраты и нитриты не следует путать с синтетическими, такими как нитрат натрия или нитрит калия, который добавляют в обработанные пищевые продукты, такие как бекон и хот-доги, в качестве консерванта. Когда вы потребляете синтетические соединения азота, ваш организм расщепляет их на нитрозамины, которые, по данным Рабочей группы по охране окружающей среды, связаны с повышенным риском развития рака.

Впрочем, передозировка нитритов и нитратов, даже природных, может привести к плохим последствиям для здоровья. Агентство по регистрации токсичных веществ и заболеваний США сообщило, что если вы потребляете необычно высокие уровни нитратов или нитритов, это может привести к состоянию, называемому метгемоглобинемией, которое представляет собой снижение способности ваших красных кровяных телец переносить кислород к вашим тканям. Что может вызвать такие проблемы, как падение кровяного давления, учащенное сердцебиение, головные боли, спазмы в животе и рвоту, а в тяжелых случаях - смерть.

Однако воздействие столь высоких уровней нитратов встречается крайне редко, и, опять же, неблагоприятные последствия для здоровья чаще всего связаны с синтетическими нитратами.

А что же с нитратами и нитратами во фруктах?

Встречающиеся в овощах и фруктах нитраты и нитриты не представляют такой же проблемы, потому что они часто идут рука об руку с полезными веществами, такими как витамин C и антиоксиданты, которые предотвращают их превращение в нитрозамины. В этом плане овощи на самом деле являются самым высоким источником природных нитратов, в то время как фрукты отстают от них. К овощам с самым высоким содержанием нитратов относятся:

Зеленые листовые овощи (например, шпинат, зелень горчицы, руккола, капуста кале, мангольд и салат-латук),

Свекла,

Редис,

Репа,

Кресс-салат,

Кольраби,

Лист цикория,

Сельдерей,

Лук,

Чеснок.

Так стоит ли бояться нитратов в еде?

Давайте подведем итог. Нитраты - это химическое соединение, которое естественным образом содержится в некоторых продуктах, которые употребляет человек. Особенно часто оно содержится в корнеплодах и листовых зеленых овощах. При употреблении в пищу из растительных источников нитраты могут помочь снизить кровяное давление и улучшить поступление кислорода по всему организму.

Однако нитраты, содержащиеся в питьевой воде и обработанном мясе, могут представлять опасность для здоровья из-за других химических веществ, с которыми они вступают в реакцию. Нитраты в таких продуктах, согласно некоторым исследованиям, связаны с некоторыми видами рака и другими заболеваниями.

Если вас беспокоит количество нитратов, которые вы употребляете в пищу, особенно если вы живете рядом с фермой или пользуетесь колодезной водой, подумайте о том, чтобы проверить вашу воду на нитраты.

А что же картошка? Вот вам ещё и полезная табличка, с содержанием нитратов в овощах, там есть и она:

Овощ Общее содержание нитратов (мг/кг) Шпинат от 1066 до 2333 Руккола 4677 Редька 1297 Сельдерей от 1103 до 1544 Ревень 2943 Салат латук от 786 до 1324 Мангольд от 1690 до 1728 Свекла от 1446 до 2756 Морковь от 238 до 296 Картошка 168

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