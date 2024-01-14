В каких овощах и фруктах больше всего нитратов? Эти исследования могут приятно удивить белорусов
Зимой белорусам очень важно не забывать про употребление фруктов и овощей. Ведь это самый простой способ восполнить недостаток витаминов. Естественно, большинство их покупают в магазинах, куда те попадают с полей и плантаций со всего мира. Мы решили разобраться, в каких овощах и фруктах больше всего нитритов и нитратов? И что с этим всем делать.
Возможно, вы сталкивались с таким термином, как «грязной дюжина» — американский список двенадцати наиболее загрязненных фруктов и овощей. В 2023 году на первом месте в нем оказалась любимая всеми клубника, а второе место занял шпинат. Следующими были:
- капуста
- персики
- груши
- нектарины
- яблоки
- виноград
- перец
- вишня
- черника
- спаржевая фасоль
Стоит ли отказываться от фруктов и овощей с нитратами?
Возможно, вы не раз читали, что стоит держаться подальше от нитратов в продуктах питания, но это общее утверждение немного ошибочно. В то время как синтетические консерванты, такие как нитрат натрия, могут вызывать проблемы со здоровьем, природные нитраты, содержащиеся в овощах и фруктах, могут способствовать вашему здоровью.
[info_b]Нитраты — это соли азотной кислоты, содержащие однозарядный анион NO3. Не надо пугаться этого слова. В организме людей нитраты превращаются в нитриты и нитрозамины. Поэтому «безнитратных» продуктов в природе не бывает. Из нитратов, ежедневно попадающих в организм взрослого человека, 70% поступает с овощами, 20% — с водой и 6% — с мясом и консервированными продуктами.
По нормам ВОЗ, допустимой суточной дозой нитратов для человека считается 5 мг на каждый килограмм его веса. При среднем весе 70 кг это соответствует 350 мг нитратов в сутки.
В чем разница между нитритом и нитратом? Нитриты содержат атом азота в сочетании с двумя атомами кислорода, в то время как нитраты содержат три атома кислорода в сочетании с их азотом.[/info_b]
Согласно статье в журнале “Старение и болезни”, нитраты, которые вы получаете с растительной пище, расщепляются и превращаются в нитриты и оксид азота. В статье говорится, что оксид азота, образующийся при потреблении нитратов, играет важную роль в защите слизистой оболочки желудка и предотвращении сердечных заболеваний и нарушений обмена веществ.
Исследования на людях, которые связывали пищевые нитраты с раком, в большей степени были сосредоточены на нитратах, которые попадали в организм с водой в районах, где широко используются азотсодержащие удобрения, сообщило издание Health.
Так же природные нитраты и нитриты не следует путать с синтетическими, такими как нитрат натрия или нитрит калия, который добавляют в обработанные пищевые продукты, такие как бекон и хот-доги, в качестве консерванта. Когда вы потребляете синтетические соединения азота, ваш организм расщепляет их на нитрозамины, которые, по данным Рабочей группы по охране окружающей среды, связаны с повышенным риском развития рака.
Впрочем, передозировка нитритов и нитратов, даже природных, может привести к плохим последствиям для здоровья. Агентство по регистрации токсичных веществ и заболеваний США сообщило, что если вы потребляете необычно высокие уровни нитратов или нитритов, это может привести к состоянию, называемому метгемоглобинемией, которое представляет собой снижение способности ваших красных кровяных телец переносить кислород к вашим тканям. Что может вызвать такие проблемы, как падение кровяного давления, учащенное сердцебиение, головные боли, спазмы в животе и рвоту, а в тяжелых случаях - смерть.
Однако воздействие столь высоких уровней нитратов встречается крайне редко, и, опять же, неблагоприятные последствия для здоровья чаще всего связаны с синтетическими нитратами.
А что же с нитратами и нитратами во фруктах?
Встречающиеся в овощах и фруктах нитраты и нитриты не представляют такой же проблемы, потому что они часто идут рука об руку с полезными веществами, такими как витамин C и антиоксиданты, которые предотвращают их превращение в нитрозамины. В этом плане овощи на самом деле являются самым высоким источником природных нитратов, в то время как фрукты отстают от них. К овощам с самым высоким содержанием нитратов относятся:
- Зеленые листовые овощи (например, шпинат, зелень горчицы, руккола, капуста кале, мангольд и салат-латук),
- Свекла,
- Редис,
- Репа,
- Кресс-салат,
- Кольраби,
- Лист цикория,
- Сельдерей,
- Лук,
- Чеснок.
Так стоит ли бояться нитратов в еде?
Давайте подведем итог. Нитраты - это химическое соединение, которое естественным образом содержится в некоторых продуктах, которые употребляет человек. Особенно часто оно содержится в корнеплодах и листовых зеленых овощах. При употреблении в пищу из растительных источников нитраты могут помочь снизить кровяное давление и улучшить поступление кислорода по всему организму.
Однако нитраты, содержащиеся в питьевой воде и обработанном мясе, могут представлять опасность для здоровья из-за других химических веществ, с которыми они вступают в реакцию. Нитраты в таких продуктах, согласно некоторым исследованиям, связаны с некоторыми видами рака и другими заболеваниями.
Если вас беспокоит количество нитратов, которые вы употребляете в пищу, особенно если вы живете рядом с фермой или пользуетесь колодезной водой, подумайте о том, чтобы проверить вашу воду на нитраты.
А что же картошка? Вот вам ещё и полезная табличка, с содержанием нитратов в овощах, там есть и она:
|Овощ
|Общее содержание нитратов (мг/кг)
|Шпинат
|от 1066 до 2333
|Руккола
|4677
|Редька
|1297
|Сельдерей
|от 1103 до 1544
|Ревень
|2943
|Салат латук
|от 786 до 1324
|Мангольд
|от 1690 до 1728
|Свекла
|от 1446 до 2756
|Морковь
|от 238 до 296
|Картошка
|168
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