«Не возникает желания» — Работник «Коммунарки» рассказал, почему не ест там шоколад

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Опубликовано: 18.05.2023 15:39 , Обновлено: 18.05.2023

Сергей Сергей (именно так, это имя и фамилия) на кондитерской фабрике работает 10 лет. Он рассказал, почему сам не ест там шоколад.

Мужчина работает оператором линии производства пищевой продукции конфетно-шоколадного цеха. Готовит все виды шоколада, в том числе глазурь, которой потом покрывают конфеты. От того, насколько качественным получился этот ингредиент, во многом зависит вкус сладостей, сообщила БелТА.

По словам Сергея, на шоколад и его составляющие он смотрит равнодушно: “Как дорожник, наверное, на асфальт и бетон. Шоколад - просто будущая продукция. Нет желания его пробовать, хотя сотрудникам фабрики здесь можно есть столько сладкого, сколько хочется”.

[info_b]Сергей Сергей официально признан лучшим в своем делена фабрике: завоевал многочисленные победы в конкурсах мастеров.[/info_b]

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