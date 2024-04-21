Учёные назвали 4 продукта, из-за которых вы не доживёте до 100 лет. А какие, наоборот, способны продлить жизнь?

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Опубликовано: 21.04.2024 13:14 , Обновлено: 21.04.2024

На протяжении тридцати лет американские учёные исследовали различные средства, которые способны продлить человеческую жизнь. В итоге один из них, доктор медицинских наук Трент Орфанос, поделился собственным опытом и советом относительно продуктов, которых следует избегать — или, по крайней мере, свести их к минимуму, если хотите прожить до ста лет.

4 вредных продукта, которые лучше убрать из рациона

1. Газировка.

Напитки являются частью нашего рациона, но если вы хотите дожить до 100-летнего юбилея, лучше их избегать. Врачи отмечают, что сахар вызывает сильное воспаление, которое является причиной большинства хронических заболеваний. Они, в свою очередь, и укорачивают человеческую жизнь.

То же самое относится и к фруктовым сокам. Исследование на крысах, опубликованное в 2022 году, продемонстрировало связь употребления газировки и соков с началом тяжёлого воспалительного процесса в организме.

2. Мороженое.

Конечно, речь не идёт о том, чтобы исключить сладкое лакомство раз и навсегда. Однако доктор Орфанос утверждает, что количество порций лучше свести к минимуму, поскольку в этом молочном продукте также большое содержание сахара. Исследования показали, что мороженое способно повысить риск развития болезней сердца, проблем по части стоматологии и онкологии.

3. Кондитерская выпечка.

Вкусная и свежая выпечка содержит гидрогенизированные масла, которые в 2015 году признали небезопасными. С января 2020 года производителям запретили продавать товары, которые содержат в своём составе трансжиры. Однако их небольшое количество можно обнаружить и теперь в некоторых кондитерских коржах и выпечке.

“Это жиры, которые были созданы химически, искусственно. При их употреблении у человека повышается уровень плохого холестерина и снижается уровень хорошего, что чревато опасными воспалениями”, — отметил американский учёный.

4. Хот-доги.

Здесь речь идёт не о булке, а о любом виде переработанного мяса, будь то сосиски, сардельки или колбаса. По словам врачей, их следует избегать, “насколько это возможно”, ведь эти продукты связаны с раком, и могут привести к развитию сердечных заболеваний. К слову, одно из научных исследований, проведённых в 2021 году, показало прямую зависимость обработанного и красного мяса с развитием рака лёгких и толстой кишки.

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4 полезных продукта, которые продлят вашу жизнь

1. Орехи и семечки.

Миндаль и грецкие орехи богаты полезными жирами, клетчаткой и микроэлементами. Учёные утверждают, что они связаны со снижением частоты сердечных заболеваний и онкологии, а потому способствуют продолжительности жизни человека.

2. Оливковое масло первого отжима.

Ещё один полезный продукт, который стоит покупать чаще. Врачи рекомендуют и вовсе заменить привычное сливочное или подсолнечное масло на оливковое. “Это нерафинированное масло содержит большое количество природных полифенолов, которые уменьшают воспаление”, — отметил американский врач Трент Орфанос. По его словам, оно снижает частоту инсульта, сердечных заболеваний и болезни Альцгеймера, тем самым продлевая жизнь.

3. Брокколи и руккола.

Эти овощи являются хорошими источниками растворимой и нерастворимой клетчатки, которая может снизить уровень холестерина, повысить уровень сахара в крови, улучшить здоровье кишечника и помочь в профилактике некоторых видов рака, пишет издание Yahoo.

4. Жирная рыба.

Лосось, макрель и сельдь являются отличным источником белка, в которых содержится высокий уровень омега-3 жирных кислот. “Они способствуют снижению смертности благодаря мощным противовоспалительным, антиоксидантным и другим свойствам рыбьего жира”, — подытожил учёный.

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