Голубцы под этим соусом разлетаются быстрее, чем пирожки. Какие два ингредиента добавить?

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Опубликовано: 21.05.2024 16:09 , Обновлено: 21.05.2024

Во многих семьях голубцы входят в разряд тех блюд, которые никогда не надоедают. Сытные и ароматные, они прекрасны как на праздничном столе, так и в качестве блюда на обед и ужин в обычный день. Приготовив голубцы по этому нетривиальному рецепту, вы рискуете влюбиться в них ещё больше. Нужно лишь слегка изменить начинку и приготовить особый соус.

Рецептов приготовления голубцов огромное множество, но этот может стать “королём” на вашем столе. Для реализации этой версии голубцов вам понадобятся особый сливочно-грибной соус, а также пшено и квашеная капуста. Вы удивитесь тому, насколько блюдо станет пикантнее и вкуснее.

Как приготовить голубцы в грибном соусе?

Для голубцов понадобятся:

15 листьев ошпаренной белокочанной капусты;

800 мл бульона;

600 г квашеной капусты;

200 г сырого пшена;

1 яйцо;

1 луковица;

1 столовая ложка меда.

Для грибного соуса нужны:

50 г сушеных, предварительно замоченных грибов;

20 г сливочного масла;

1 луковица;

1 стакан воды от замоченных грибов;

3 зернышка душистого перца;

2 лавровых листа;

1 чайная ложка соли;

0,5 чайной ложки перца;

200 мл 30% сливок.

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Приготовление:

Сначала подготавливаем начинку для голубцов. Для этого мелко нарежьте квашеную капусту и очищенный лук. Соедините эти два ингредиента с пшеном, яйцом и медом. Смешайте их до однородности.

Готовую начинку выложите на предварительно ошпаренные листья белокочанной капусты и заверните голубцы.

Следующим этапом выложите пшенные голубцы в кастрюлю диаметром 28 см и залейте их бульоном. Тушите их под крышкой около 30 минут.

Теперь приготовьте грибной соус. Помните, что сушеные грибы предварительно необходимо замочить в воде на несколько часов. Добавьте в сковороду грибы и воду из них вместе с ранее обжаренным луком. Затем добавьте все специи, а именно: душистый перец, лавровый лист, соль и перец.

Наконец, добавьте 30% сливок и готовьте соус несколько минут.

Готовые голубцы полейте грибным соусом и посыпьте петрушкой.

Подавайте блюдо с хлебом или молодым картофелем.

Приятного аппетита!

Ранее Telegraf.news писал о том, что классические голубцы из фарша и капусты — любимое многими блюдо, состав которого редко у кого хватает смелости изменить. Но, оказывается, есть рецепты, которые могут понравиться даже больше традиционных. Предлагаем вам рискнуть и заменить один из основных ингредиентов на грибы. Уверены, результат вас очень впечатлит.

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