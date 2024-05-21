Голубцы под этим соусом разлетаются быстрее, чем пирожки. Какие два ингредиента добавить?
Во многих семьях голубцы входят в разряд тех блюд, которые никогда не надоедают. Сытные и ароматные, они прекрасны как на праздничном столе, так и в качестве блюда на обед и ужин в обычный день. Приготовив голубцы по этому нетривиальному рецепту, вы рискуете влюбиться в них ещё больше. Нужно лишь слегка изменить начинку и приготовить особый соус.
Рецептов приготовления голубцов огромное множество, но этот может стать “королём” на вашем столе. Для реализации этой версии голубцов вам понадобятся особый сливочно-грибной соус, а также пшено и квашеная капуста. Вы удивитесь тому, насколько блюдо станет пикантнее и вкуснее.
Как приготовить голубцы в грибном соусе?
Для голубцов понадобятся:
- 15 листьев ошпаренной белокочанной капусты;
- 800 мл бульона;
- 600 г квашеной капусты;
- 200 г сырого пшена;
- 1 яйцо;
- 1 луковица;
- 1 столовая ложка меда.
Для грибного соуса нужны:
- 50 г сушеных, предварительно замоченных грибов;
- 20 г сливочного масла;
- 1 луковица;
- 1 стакан воды от замоченных грибов;
- 3 зернышка душистого перца;
- 2 лавровых листа;
- 1 чайная ложка соли;
- 0,5 чайной ложки перца;
- 200 мл 30% сливок.
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Приготовление:
Сначала подготавливаем начинку для голубцов. Для этого мелко нарежьте квашеную капусту и очищенный лук. Соедините эти два ингредиента с пшеном, яйцом и медом. Смешайте их до однородности.
Готовую начинку выложите на предварительно ошпаренные листья белокочанной капусты и заверните голубцы.
Следующим этапом выложите пшенные голубцы в кастрюлю диаметром 28 см и залейте их бульоном. Тушите их под крышкой около 30 минут.
Теперь приготовьте грибной соус. Помните, что сушеные грибы предварительно необходимо замочить в воде на несколько часов. Добавьте в сковороду грибы и воду из них вместе с ранее обжаренным луком. Затем добавьте все специи, а именно: душистый перец, лавровый лист, соль и перец.
Наконец, добавьте 30% сливок и готовьте соус несколько минут.
Готовые голубцы полейте грибным соусом и посыпьте петрушкой.
Подавайте блюдо с хлебом или молодым картофелем.
Приятного аппетита!
Ранее Telegraf.news писал о том, что классические голубцы из фарша и капусты — любимое многими блюдо, состав которого редко у кого хватает смелости изменить. Но, оказывается, есть рецепты, которые могут понравиться даже больше традиционных. Предлагаем вам рискнуть и заменить один из основных ингредиентов на грибы. Уверены, результат вас очень впечатлит.
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