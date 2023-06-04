Сколько соли нужно? Раскрыли два секрета, чтобы малосольные огурцы получились хрустящими

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 04.06.2023 12:31 , Обновлено: 07.09.2023

Сколько соли нужно добавлять в рассол для малосольных огурцов? Мнения на этот счет есть разные. Но если вы хотите хрустящий продукт, от которого не сводит скулы, а огурцы не расползаются в руках, то вот вам простой рецепт. Главное - соблюсти несколько важных нюансов.

Перед тем, как приступить к приготовлению малосольных огурцов, подумайте, в какую посуду вы будете их класть. Лучше всего подойдет глиняный горшок или большая стеклянная банка. Главное, вздумайте готовить в пластиковых контейнерах.

Как приготовить малосольные хрустящие огурцы?

Ингредиенты:

1 кг свежих огурцов (выбирать мелкие);

4-5 веточек укропа;

4 зубчика чеснока;

корень хрена (15-20 см);

соль (желательно каменная);

1,5 литра воды.

А теперь один из важных нюансов. Не надо сразу заливать огурцы рассолом. сначала переложите огурцы в раковину (или миску) и залейте холодной водой на 3-4 часа. Овощи должны пропитаться жидкостью. По истечении этого времени хорошо промойте их.

Укроп нарежьте или поломайте так, чтобы он поместился в выбранное вами ёмкость. Зубчики чеснока разрезать вдоль пополам, корень хрена вдоль пополам и на несколько более мелких кусочков.

Новость Телеграф

Затем налейте в кастрюлю 1,5 литра воды и нагрейте ее, после чего добавьте соль и перемешайте.

[info_b]Важно! Пропорции следующие: 1 столовая ложка соли на каждый литр воды. В некоторых рецептах вы найдете немного больше соли (1,5 столовых ложки на 1 литр) — пробуйте, экспериментируйте и выбирайте тот вариант, который вам больше подходит. Но сильно не переборщите.[/info_b]

Сложите в ёмкости поочередно огурцы, укроп, чеснок, хрен. Если это обычные банки, поставьте огурцы вертикально и вдавите между ними укроп, чеснок и хрен. А потом залейте все водой. Но помните, что она должна остыть (можно немного теплой, но кипяткос ни в коем случае).

Закрывать огурцы крышкой не стоит. Лучше прикрыть марлей. Ещё как вариант, если посуда широкая, положить сверху тарелку и придавить чем-нибудь тяжелым ( например, камнем). Затем поставьте огурцы в темное место.

Насколько быстро вы сможете их съесть, зависит, в том числе, от от температуры, при которой вы будете их хранить. Обычно малосольные огурцы готовы к употреблению примерно через три дня (если вода начала мутнеть — можно попробовать, готовы ли они). Приятного аппетита!

Хотите что-то нового? Попробуйте, вместо малосольных, приготовить битые огурцы. Ранее Телеграф писал, что «битые огурцы — это прекрасно», — так пишут на форумах люди, которые решили внести разнообразие в свой ежедневный рацион. Рецепт такого блюда они позаимствовали из китайской кухни. Ведь там просто обожают салат из битых огурцов, который подходит ко всему — мясу, птице, рыбе и даже к колбаскам на гриле. Приготовление этой легкой закуски не займет много времени, зато подарит новое вкусовое впечатление.

Новость Телеграф

Новость Телеграф