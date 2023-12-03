Этот овощ врач посоветовал есть женщинам чаще. Замедлит старение?

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Опубликовано: 03.12.2023 11:11 , Обновлено: 03.12.2023

Овощи являются неотъемлемой частью здорового и сбалансированного питания, и каждый из них имеет свои уникальные полезные свойства. Один из таких, по мнению враче, заслуживает особого внимания. По словам специалистов, он может помочь замедлить процесс старения, благодаря содержащемуся в нем ликопину.

Всемирно известный врач, медицинский футуролог и ученый Уильям Ли пролил свет на разнообразные преимущества ликопина. По его словам, этот мощный антиоксидант «замедляет клеточное старение», увеличивая продолжительность жизни.

Ликопин выделяется своей способностью защищать кожу от УФ-излучения, снимать воспаления, стимулировать выработку коллагена и служить мощным антиоксидантом. Эти свойства делают его важным фактором в достижении молодости кожи.

Однако есть один минус — ликопин чаще встречается в средствах по уходу за кожей (например, увлажняющих кремах), цены которых просто заоблачные. Тем не менее, есть и хорошая новость — этот антиоксидант содержится в помидорах.

Но и здесь есть нюанс. По словам доктора Ли, если бросить сырые помидоры в салат, они не смогут полностью раскрыть свой антивозрастной потенциал, поскольку “скорее всего, вы усвоите только около 20 процентов” ликопина.

Чтобы усилить этот секрет ухода за кожей, доктор Ли предложил поджарить помидоры на сковороде с оливковым маслом. Он отметил, что добавление оливкового масла повышает эффективность усвоения с 20 до 80 процентов, поскольку оно отлично растворяется в жирах.

В качестве альтернативы также можно приготовить томатный суп. А если вы хотите получить двойную пользу для здоровья, попробуйте суп из помидоров и куркумы. Куркума, известная своими противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, дополнит питательные свойства помидоров, предлагая ароматный и полезный вариант в зимние месяцы.

Но это еще не все. Ликопин также содержится в:

арбузе;

розовом грейпфруте;

гуаве;

папайе;

ягодах.

Таким образом, вы можете выбрать, что съесть, чтобы ликопи стал доступным ключом к фонтану молодости вашей кожи. Поэтому не стоит недооценивать силу горячего томатного супа или арбузного пира.

[link href=“https://www.tiktok.com/@antiagingtipsorg?refer=embed” title=“@antiagingtipsorg” target=“_blank” rel=“noopener”] @antiagingtipsorg [/link] Lycopene is an antioxidant that has a ton of benefits. It slows down cellular aging and helps increase longevity. You can find lycopene in tomatoes but if you want to supercharge lycopene, heat tomatoes in a pan with olive oil and then eat it. The olive oil helps the lycopene absorb into your body more efficiently. [link href=“https://www.tiktok.com/tag/lycopene?refer=embed” title=“lycopene” target=“_blank” rel=“noopener”] #lycopene [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/healthtok?refer=embed” title=“healthtok” target=“_blank” rel=“noopener”] #healthtok [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/antiaging?refer=embed” title=“antiaging” target=“_blank” rel=“noopener”] #antiaging [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/healthydiet?refer=embed” title=“healthydiet” target=“_blank” rel=“noopener”] #healthydiet [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/original-sound-7291483561293581087?refer=embed” title=”♬ original sound - Anti-Aging Tips” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ original sound - Anti-Aging Tips [/link]

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