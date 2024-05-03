Почему у редиса растут только листья? Избегайте этих ошибок при посеве. А как исправить?

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Опубликовано: 03.05.2024 15:19 , Обновлено: 03.05.2024

Редис — один из самых популярных и любимых овощей, который можно вырастить на своём приусадебном участке. Сделать это несложно, но хорошим урожай получается не всегда. Иногда случается так, что у овоща вырастает большая ботва, но маленький корнеплод. Чтобы этого не случилось, нужно избегать некоторых ошибок. Эти советы помогут избежать проблем и обеспечат хорошую урожайность.

Почему редис растёт в ботву?

Первая причина, по которой редис может плохо расти, – это дата посева. Лучшее время для посева растения – март и апрель. Сеянцы выдерживают температуру -4 градуса Цельсия и хорошо растут при температуре 12-14 градусов. Температура выше 18-20 градусов тормозит рост корней и ускоряет появление побегов-соцветий. Посеянный в мае редис столкнется с неблагоприятными условиями для развития, из-за чего его корень станет маленьким и слабым.

Кроме того, чрезмерный рост побегов-соцветий может быть вызван удлинением дня — это происходит, когда количество часов с солнечным светом достигает 12-15 часов . Если вы опоздали с посевом редиса, то знайте, что также удачным станет посев на рубеже августа и сентября. Тогда температура снова понизится, а дни снова станут короче.

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Редис лучше всего растет на солнечных местах. Если света будет недостаточно, то корнеплод может не вырасти. Также плохо повлиять на рост и развитие редиса могут неправильное удобрение, особенно избыток азота в почве. Удобрять участок редиса навозом весной также не стоит. Гораздо лучше осенью перекопать почву с навозом и подготовить ее к следующему году.

На качество растущего редиса также влияет тип почвы. Тяжелая, непроницаемая и плотная земля мешает развиваться корню овоща. Стоит помнить, что редис не любит слишком песчаную почву. В такой земле овощ может слишком рано дать цветущие побеги.

Как заставить редис “укрупниться”?

Для правильного развития этому корнеплоду необходим регулярный полив. Из-за довольно неглубокой корневой системы этого овоща и его быстрого роста следует позаботиться о большом количестве воды. Даже непродолжительная засуха может может окончательно сгубить растение. Без воды рост редиски замедлится, а урожай будет мелким, неказистым и “деревянным”.

Однако частый полив может способствовать уплотнению грунта вокруг рассады. В такой ситуации растениям трудно развиваться – их корни не имеют доступа к воздуху. Именно поэтому почву вокруг редиса следует регулярно рыхлить. Делать это стоит, пока растения развиваются и редиска маленькая. Вначале рыхлим почву на глубину около 3 см, а когда редис подрастет, можно сделать это и на глубину 6 см.

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Важной мерой, обеспечивающей правильный рост редиса, является прореживание слишком густых всходов.

Делать это нужно тогда, когда у сеянцев появилось 1-2 настоящих листа. Вырывайте слабые растения так, чтобы между оставшимися саженцами оставалось 4-5 сантиметров. Делайте это без сожаления, иначе растущие слишком близко друг к другу корнеплоды начнут конкурировать за свет и питание, и их ботва разрастётся слишком сильно, а корни останутся мелкими.

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