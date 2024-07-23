Собрали урожай смородины? Сделайте это, чтобы не остаться без ягод в следующем году

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Опубликовано: 23.07.2024 10:34 , Обновлено: 23.07.2024

Июль - пора сбора урожая красной смородины, или, как её называют в Беларуси, поречки. Эта сочная ягода прекрасна не только в свежем виде, но и как основной ингредиент многих заготовок. К сожалению, не каждый год урожай этой ягоды выходится выдающимся. Однако повлиять на количество ягод в следующем году можно, проведя процедуру, о которой забывают многие садовники. Рассказываем, как обрезать куст смородины в июле, чтобы в следующем году получить обильный урожай.

Обрезка кустов смородины улучшает не только состояние растения, но и качество плодов, и размер самого урожая. Эффект от такой обработки всегда заметен, поскольку молодые побеги более продуктивны, чем старые ветви. Кроме того, вторые могут быть более восприимчивы к болезням или атакам вредителей.

Также обрезка куста способствует более быстрому созреванию ягод. Это связано с улучшением циркуляции воздуха и большим доступом света после удаления лишних ветвей и побегов.

Когда лучше обрезать смородину?

Идеальным временем обрезки смородины является период сразу после сбора плодов, т. е. сейчас – с середины июля до конца августа (в зависимости от сорта плодов). Проведённая сейчас обрезка позволит кустам восстановиться до наступления зимы.

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Как правильно обрезать кусты смородины?

Не забудьте тщательно продезинфицировать инструменты перед обрезкой. Пренебрежение этим действием может обернуться занесением инфекции и гибелью куста.

Для обрезки вам понадобятся:

ножницы или ручной секатор – для тонких ветвей,

пила – для толстых, старых ветвей,

перчатки и защитные очки.

Внимательно осмотрите растение, чтобы определить, где растут старые, поврежденные и слишком густые побеги.

Удалите ветки с тёмной деревянистой корой, так как они, скорее всего, старше 3-4 лет, а также растущие внутри куста и пересекающие друг друга.

Оставьте на смородине 7-8 здоровых побегов, которые принесут плоды в следующем сезоне. Также укоротите на три почки боковые ветки, чтобы стимулировать их плодоношение и не допустить слишком сильного разрастания куста.

Ранее Telegraf.news писал о том, что собрать красную смородину (в Беларуси ее чаще называют поречкой), особенно мелкую, довольно-таки трудно. Эти небольшие ягоды, покрытые тонкой кожицей и обладающие нежным вкусом, требуют особого внимания и терпения. Однако в Tik Tok поделились отличным лайфхаком, который поможет упростить этот процесс и собрать красную смородину гораздо быстрее.

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