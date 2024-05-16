Сделайте это сразу после посадки помидоров. Так они станут сильнее и дадут много плодов

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Опубликовано: 16.05.2024 14:39 , Обновлено: 16.05.2024

Май - лучшее время для высадки томатов в грунт. В это время стоит позаботиться о молодой рассаде и укрепить ее, чтобы летом она начала обильно плодоносить. Как ухаживать за помидорами в и чем их подкармливать? С этими советами ваши кусты будут сильными и готовыми к плодоношению.

Что нужно растениям томатов после посадки?

Сразу после высадки томатов в грунт стоит позаботиться о том, чтобы растениям хватало влаги в почве и воздухе. В отличие от ухода за взрослыми кустами, молодые кусты стоит поливать обильно, но реже. Таким образом, корни начнут сильнее разрастаться в поисках воды. Это обеспечит растению достаточную устойчивость.

[info_b]Только в период цветения и плодоношения томаты следует поливать ежедневно.[/info_b]

Чтобы поддерживать субстрат во влажном состоянии, почву вокруг томатов можно выстелить, например, соломой. Этот слой отлично предотвращает чрезмерное испарение влаги.

При первоначальном уходе за томатами важно также удалять листья, которые предают им недостаток или желтеют и сморщиваются. Особое внимание следует уделять листьям с признаками грибковых заболеваний, к которым томаты очень восприимчивы. Защитить рассаду от болезней можно, опрыскивая ее противогрибковыми препаратами.

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Особенно важно в начале выращивания томатов в грунте очистить их от боковых побегов, которые находятся в месте слияния основного побега и листьев. Благодаря такой процедуре помидоры не слишком разрастаются и сохраняют достаточную проходимость, что приводит к получению более крупных плодов.

Как укрепить помидоры после посадки?

Молодую рассаду томатов не стоит сразу подвязывать. В этом случае растение будет стараться самостоятельно держаться в вертикальном положении, что приведет к образованию более толстого главного побега. Кроме того, растение набирает вес.

Сразу после посадки рассаду томатов стоит подкормить подходящим удобрением, особенно богатым азотом, который необходим растению для развития побегов и листьев. Во влажной почве хорошо работает азот в форме аммония, который будет легко доступен для рассады. Из натуральных удобрений лучше всего использовать навоз крапивы, в котором много азота и йода.

Положите под корень при посадке помидоров это. Большой урожай обеспечен

Что делать, если высаженные томаты слишком длинные?

Растения, которым досталось слишком мало света, часто дают длинные, хрупкие побеги. В этом случае говорят, что рассада вытянулась, потому что растение во что бы то ни стало растет вверх, чтобы получить солнечный свет.

Такую рассаду томатов помидоров стоит посадить поглубже в почву. Стебель, который будет находиться под почвой, следует очистить от листьев. Из него томат должен прорастить корни, которые дадут растению гораздо больший корневой ком.

Неплохо также внести под рассаду натуральные удобрения, например, гуминовые кислоты или гранулированный навоз. Часть растения, выступающая над землей, уже должна быть способна самостоятельно держаться в вертикальном положении.

Многие садоводы не рекомендуют удалять увядшие черенки, чтобы растение начало куститься вбок и укрепляться, а не карабкаться вверх. Это особенно рекомендуется для генеративных сортов томатов, то есть тех, у которых крупные и тяжелые плоды, но хрупкие стебли.

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