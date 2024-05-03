Что нужно посадить на огороде в мае и июне? Эти простые советы помогут получить богатый урожай овощей и зелени

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Опубликовано: 03.05.2024 09:44 , Обновлено: 16.07.2024

Многие растения, посаженные во второй декаде мае и в начале июня, успевают за лето вырасти и дать хороший урожай. К маю, а тем более к июню земля уже хорошо прогревается и можно заниматься посадкой огородных культур не только в теплице и парниках, но и в открытом грунте.

Но май — коварный месяц из-за возвратных заморозков. В тех областях, где они возможны, не стоит торопиться сеять огородные культуры в открытый грунт. Лучше посеять семена на рассаду и после того, как угроза заморозков минует, высадить её в почву.

Агроном Октябрина Ганичкина посоветовала перед посадкой обрабатывать землю смесью из суперфосфата и одной столовой ложки сульфата калия — так семена легче переживут майские заморозки.

Что можно посадить на огороде в мае

Картофель

Май — оптимальное время для посадки картофеля. Сажать его можно до конца мая. Главное — чтобы почва успела прогреться до 6-8°С. Сажать картофель нужно в сухую землю, поэтому, если по прогнозу ожидается дождь, посадку следует отложить, пока земля достаточно не просохнет.

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Капуста

Для получения более раннего урожая капусту высаживают рассадой. Сажать её в открытый грунт можно, когда в ночное время установится температура не ниже 8-10 °С. Для хорошего урожая сажать рассаду капусты нужно на расстоянии не менее 40 сантиметров между лунками. В первые недели рассаду на ночь желательно укрывать плёнкой. Это создаст эффект парника и позволит поддержать нужную влажность.

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Редис

В начале мая в открытый грунт можно сажать семена редиса. При температуре воздуха выше 15-16 °С они взойдут через неделю. Для редиса нужно выбирать самые освещённые места и обеспечить достаточный полив.

Огурцы

Май — лучшее время для посадки огурцов на рассаду. В зависимости от того, насколько ранний вы хотите получить урожай, выбирайте нужные сорта огурцов.

Морковь

В мае можно сеять в открытый грунт морковь для получения раннего урожая. Посаженная в мае морковь даст сладкий, сочный и вкусный урожай к середине-концу июля.

Зелень

В мае в открытый грунт сеют семена лука, пряной зелени и садят чеснок. Лук, кроп и петрушка — одни из самых холодостойких огородных культур, поэтому их можно сажать в начале мая прямо в открытый грунт. Но нужно помнить, что у лука-батуна семена всходят долго — до трёх недель. Опытные огородники советуют для стимуляции семян лука пролить почву после посадки тёплой водой и накрыть посадку плёнкой на 3-4 дня.

В мае в открытый грунт также можно сеять щавель, мангольд, шпинат и листовые салаты. Все они хорошо переносят заморозки.

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Горох

Его любят и дети, и взрослые. Горох хорош тем, что быстро растёт и его можно сажать каждую неделю, чтобы получать регулярный урожай всё лето. Ранние сорта созревают через 45-50 дней после появления всходов, поздние — примерно через 65-70 дней.

Для употребления в свежем виде лучше выбирать для посадки сахарные сорта гороха.

Арбузы и дыни

Современные сорта позволяют выращивать дыни и арбузы в регионах с умеренным климатом. Сажать их можно семенами в открытый грунт. Ранние сорта дынь созревают через 60-65 дней после появления всходов. Ранне- и среднеспелые сорта арбузов дадут урожай через 70-80 дней.

Что можно посадить в огороде в июне

Брокколи

Обычную кочанную капусту уже нельзя сажать, так как она не успеет созреть. Но можно посадить брокколи — урожай, в зависимости от сорта, созреет через 60-80 дней. При уходе за брокколи важно не забывать хорошо увлажнять почву не реже одного раза в неделю.

Пекинская капуста

Это не самая распространённая огородная культура в Беларуси, а жаль. Как отметила Елена Островская, эндокринолог Европейского медицинского центра (ЕМС), в пекинской капусте много клетчатки, за счёт чего она способна улучшать работу желудочно-кишечного тракта и выводить из организма токсичные продукты метаболизма. Кроме того, в ней есть витамины А, B, C, K, E, P, а также такие микроэлементы, как магний, марганец, селен, цинк, кальций, медь, фосфор и калий. Особенно полезна пекинская капуста людям с повышенным холестерином и тем, кто имеет кардиологическую патологию.

Выращивают пекинскую капусту с помощью рассады. Семена нужно посеять до середины июня и примерно через месяц высадить рассаду капусты в открытый грунт. Через полтора-два месяца можно будет собирать урожай. Поливать пекинскую капусту нужно 1-2 раза в неделю.

Цветная капуста

Ранне- и среднеспелые сорта цветной капусты, посаженные в начале лета, позволят собрать урожай в августе или сентябре. Цветную капусту нужно поливать несколько раз в неделю, не допуская пересыхания почвы.

Кабачки

Выбирайте ранние и среднеспелые сорта — урожай созревает через 45-60 дней. Поливать кабачки нужно обильно и часто — 2-3 раза в неделю.

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Огурцы

Если хотите, чтобы огурцы были у вас на столе до осенних заморозков, посадите их в июне. Сделать это можно как семенами, так и рассадой. Огурцы требуют частого и обильного полива не реже 3-4 раз в неделю. В жару их можно поливать каждый день, но не заливать.

Урожай можно будет пробовать примерно через 1,5-2 месяца.

Картофель

Если в мае не успели посадить картошку, не беда. В продаже есть большой выбор ранних и среднеспелых сортов, которые успеют вызреть до осенних заморозков. Если посадить картофель в начале июня, молодые клубни можно будет собирать примерно через 12-14 недель.

Морковь

Для хранения запасов на зиму подойдёт морковь средне- и позднеспелых сортов, посаженная в середине июня. Урожай созреет к осени.

Свёкла

Как и морковь, свёклу ранне- или среднеспелых сортов можно посадить в начале лета, чтобы получить осенью урожай для хранения зимой. Урожай посаженной в июне свёклы, в зависимости от сорта, созреет через 80-100 дней.

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Стручковая фасоль

Если в августе вы хотите получить к столу зелёные стручки фасоли, сажать её нужно в июне. Для посадки выбирайте ранне- и среднеспелые сорта.

Поливать фасоль нужно примерно раз в неделю, сокращая или увеличивая полив в зависимости от погодных условий. Молодые зелёные стручки можно будет пробовать через 70-80 дней.

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