Хрустящие огурчики, сочные томаты и жгучий перчик. Какой еще урожай и как можно вырастить на балконе без хлопот?

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Опубликовано: 20.05.2024 11:27 , Обновлено: 08.08.2024

Не у всех есть участок, где можно выращивать растения, но при желании собрать урожай можно и в квартире — на подоконнике или балконе. Создать небольшой домашний огород можно для своего удовольствия или с детьми — они будут активно ухаживать за растениями и с интересом наблюдать, как растут овощи. Рассказываем, какие растения можно вырастить на балконе, и что для этого нужно.

Что нужно для создания огорода на балконе

Скажем сразу — свой мини-огород в квартире нужно рассматривать как хобби или занятие, которое помогает расслабиться, но не как прибыльное дело. Полученный урожай вряд ли покроет затраты на выращивание растений — дешевле будет купить овощи и зелень на рынке или в магазине. Но многие с удовольствием выращивают дома огурцы, помидоры, перцы и даже арбузы просто ради удовольствия и возможности удивлять гостей свежими продуктами прямо с грядки.

Прежде чем начать обустраивать огород, рассчитайте свои возможности и свободное время. Не стоит сажать сразу много растений — они требуют разных условий, и новичку сложно будет уделять каждому должное внимание. Лучше посадить несколько видов овощей и зелени, чтобы понять, ваше ли это занятие.

Пространство для домашнего огорода

Определитесь с тем, какое место вы готовы выделить под огород. Можно поставить горшки с растениями на подоконник или отвести под них весь балкон или лоджию. Кто-то ограничивается несколькими ёмкостями с овощами, а кто-то обустраивает стеллажи с дополнительной подсветкой.

Грунт и дренаж

Для домашних растений лучше купить готовый грунт — он содержит необходимые растениям микроэлементы. В качестве дренажа можно использовать керамзит — он стоит недорого. Чтобы сделать грунт более рыхлым и воздухопроницаемым, добавьте в него перлит и вермикулит.

Семена или рассада

С этим сейчас нет проблем. Любые семена можно приобрести в специализированных магазинах, супермаркетах или онлайн. Но выбирайте партенокарпические гибриды, то есть самоопыляемые сорта. Весной можно купить готовую рассаду в магазинах, на рынках или у знакомых огородников.

Ёмкости для растений

Для рассады можно использовать как покупные контейнеры, мини-парники и торфяные таблетки, так и любую подходящую тару: стаканчики из-под сметаны и йогурта, тетрапаки из-под сока или молока.

Для взрослых растений подойдут цветочные горшки, контейнеры, балконные ящики, пятилитровые бутылки и вёдра.

Можно, конечно, посадить семена или рассаду сразу в большую ёмкость, но тогда растение будет расти чуть дольше.

Дополнительные инструменты

Для работ в домашнем огороде пригодятся: небольшая лопатка или совок, рыхлитель, лейка, небольшой секатор.

Если растения растут на подоконнике, для дополнительного освещения могут потребоваться фитолампы. Лучше выбирать лампы полного спектра — они не так раздражают глаза, как красно-фиолетовые и более полезны для растений.

На самом ли деле фитолампы помогают рассаде и домашним растениям? А людям не вредят?

Если вы посадили овощи, которые нуждаются в опылении для формирования плодов, пригодится кисточка — ею нужно будет переносить пыльцу с мужских цветов на женские.

Что можно вырастить на балконе

Горох

Оптимальный вариант для начинающего огородника. Горох неприхотлив, быстро растёт и его можно выращивать круглый год. В продаже есть специальные сорта низкорослого сахарного гороха для домашнего огорода, причём стоят они недорого.

Для получения урожая гороху необходимо обеспечить достаточный полив, особенно во время цветения и созревания стручков, а также много света. Кроме того, даже низкорослым сортам горошка может потребоваться опора.

Во время цветения горох нужно будет покормить фосфорно-калийными удобрениями.

Редис

Редис – один из самых быстрорастущих овощей, который тоже можно выращивать дома. Но для этого подойдут не все сорта. Нужно выбирать гибриды для тепличного выращивания, которые хорошо растут и дома, например, «Селесту». Это раннеспелый гибрид, дающий крупные плоды.

Сеять редис можно круглый год, но зимой для дополнительного освещения нужно будет использовать фитолампу. Лучше всего выращивать редис в балконных ящиках высотой не менее 20 см.

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Томаты

Может показаться, что вырастить томаты дома сложно, но это не так. Как и в случае с горохом, в продаже есть низкорослые сорта, выведенные для выращивания в цветочных горшках. Можно вырастить на балконе и обычный томат, но он будет тянуться вверх и довести его до плодоношения очень сложно.

Из сортов, выведенных для домашних огородов, хорошо зарекомендовали себя «Балконное чудо», «Золотой алтын», «Марочка», «Ямал».

Сеют томаты с января по март. После появления у ростков нескольких полноценных листочков их пересаживают в отдельные ёмкости. Так как у томатов мощная корневая система, лучше выбирать горшки объёмом не менее 5 литров.

Ухаживать за томатами несложно. Им нужно много света, полив по мере просыхания верхнего слоя грунта и регулярная подкормка комплексными удобрениями. Томаты достаточно неприхотливы и способны выдерживать небольшую засуху.

Специальные сорта для выращивания в домашних условиях не требуют пасынкования и прищипывания, им нужно удалять только желтеющие нижние листья.

Перцы

Ещё один любимец комнатных огородников — перец. Он быстро растёт, даёт обильный урожай несколько сезонов и красиво смотрится. На балконе и подоконнике можно выращивать сладкий и острый перцы. Для домашнего огорода подойдут специальные компактные сорта, но можно посадить и семечки магазинных перцев — из них тоже можно вырастить растение и получить урожай.

Сажают перцы с февраля по март. После того как у ростков появятся 2-3 полноценных листочка, их пересаживают в отдельные ёмкости. У растений хорошо развитая корневая система, поэтому тара нужна большого объёма — не менее 5 литров.

Перец требователен к хорошему освещению, любит тепло и высокую влажность. При малейшем недостатке воды листья у растения поникают. В жаркие дни, возможно, придётся поливать перец ежедневно. Удобрять нужно раз в десять дней комплексными удобрениями.

Огурцы

Для выращивания дома лучше выбирать сорта, которые не нуждаются в опылении для образования плодов. Опытные огородники рекомендуют сорта «Подарок», «Шоша», «Квир», «Крош», «Трюкач».

Время посадки семян — апрель-июнь. Огурцам нужны большие ёмкости, много света и обильный полив. В жаркие дни и после появления плодов придётся поливать растения ежедневно. Ещё нужно будет позаботиться о подвязке стеблей к шпалерам или потолку. Подкармливать огурцы нужно комплексными удобрениями каждую неделю.

Если нет возможности выращивать огурцы в больших ёмкостях, те, кто имеет опыт выращивания огурцов на балконе, советуют прищипывать растения после 5-6 листа и удалять все боковые побеги. Так с одного растения можно получить максимум 5-6 плодов, но и горшка для него достаточно небольшого, объёмом не более 3 литров.

[info_b]Совет: когда основной побег достигнет в высоту потолка, прищипните его.[/info_b]

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Кабачки и патиссоны

Для этих овощей требуется много пространства и большие ёмкости, примерно на 15-20 литров, поэтому лучше выбирать не стелющиеся, а кустовые сорта. Выращивать патиссоны и кабачки можно круглый год, но температура на балконе днём должна быть 18-20 градусов. Овощам нужно много света, поэтому зимой растения нужно будет досвечивать при помощи фитолампы.

Поливают патиссоны и кабачки по мере просыхания верхнего слоя почвы и раз в месяц подкармливают комплексными удобрениями.

Когда на основном стебле завяжутся плоды, боковые побеги нужно будет удалить, чтобы растению хватило сил вырастить урожай.

Арбузы и дыни

Вырастить собственный арбуз или дыню можно и дома. В продаже есть гибриды для домашнего выращивания, достаточно компактные. Сеять их можно круглый год, но зимой необходимо обеспечить растениям дополнительное освещение.

Семечки высаживают в стаканчики объёмом 200 мл и в стадии 2-3 полноценных листьев пересаживают в пятилитровые горшки. Все боковые стебли нужно удалять, чтобы растения смогли сформировать плоды на главном стебле. Завязи и у арбуза, и у дыни нужно будет опылить, перенеся пыльцу с мужского цветка на женский.

Поливать арбуз и дыню нужно по мере просыхания верхнего слоя грунта, а подкармливать раз в месяц. Рекомендуют чередовать минеральные и органические удобрения. Когда плоды начнут созревать, полив нужно сократить — так плод получиться более сладким.

Зелень и травы

Фавориты домашнего огорода:

зелёный лук;

шпинат;

базилик;

петрушка;

салатная горчица;

кинза, рукола;

листовой салат;

мята;

мелисса;

тимьян;

шалфей;

чабрец.

У каждого из этих растений есть свои особенности выращивания, и о них стоит узнать заранее.

Например, шпинат не любит прямых солнечных лучей и ему нужно обеспечить полутень, салат прекрасно себя чувствует в небольших 200-мл ёмкостях, но требует обильного полива, а у базилика раскидистые листья и его лучше выращивать в отдельных горшках.

Для выращивания укропа на балконе нужно выбирать низкорослые сорта, например, «Мамонтёнок» и «Карлик». Укроп любит невысокую температуру и хорошее освещение.

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