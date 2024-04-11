Как вырастить богатый урожай баклажанов? 10 советов, которые пригодятся каждому огороднику

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Опубликовано: 11.04.2024 09:38 , Обновлено: 11.04.2024

Не у всех огородников складывается дружба с баклажанами. Узнали, как найти общий язык с этой привередливой огородной культурой и получить хороший урожай.

Почему не получается вырастить баклажаны

Выращивание баклажанов может быть непростым делом, особенно для начинающих садоводов. Вот несколько возможных причин, почему они плохо растут:

Неправильный выбор сорта. Баклажаны — теплолюбивые растения, которым нужно много солнечного света и тепла. Важно выбирать сорта, подходящие для вашего региона. Плохая почва. Баклажаны предпочитают плодородную, хорошо дренированную почву. Если земля им не подходит, они будут плохо расти и вряд ли дадут достойный урожай. Недостаток влаги. Баклажаны нуждаются в регулярном и обильном поливе, особенно в жаркую погоду. Пересыхание почвы может привести к опаданию цветов и плодов. Недостаток света. Эта огородная культура нуждается в хорошем освещении, но не в прямых солнечных лучах. Баклажаны, растущие в тени, могут не дать плодов. Неправильная температура. Баклажаны любят тепло, но не жару. При температуре выше 30 градусов цветы и завязи могут опадать.

Секреты богатого урожая баклажанов

При выращивании этой привередливой огородной культуры нужно учитывать некоторые её особенности, и тогда проблем с хорошим урожаем не возникнет.

Правильный сорт

Так как баклажаны плохо приспособлены к белорусскому климату, нужно выбирать ранние сорта или гибриды, более устойчивые к болезням, вредителям и неблагоприятным условиям.

Правильная почва

Баклажаны нуждаются в рыхлой, богатой питательными веществами, почве. В землю перед посадкой нужно внести перегной, компост, минеральные удобрения и золу. Компост или перегной можно вносить как во время перекопки почвы, так и в лунку.

Опытные огородники советуют не сажать баклажаны после других паслёновых — картофеля, перцев или томатов. Если это невозможно, постарайтесь перед посадкой баклажанов внести в почву как можно больше удобрений (в приоритете — органику) и пролейте её «Фитоспорином» или его аналогами.

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Правильное место посадки

Родина баклажанов — Индия, где их выращивали ещё 4000 лет назад. Оптимальная температура для этого теплолюбивого растения — 25-28 градусов. В регионах с коротким нежарким летом огородники чаще всего растят баклажаны в теплице. Но здесь возникает проблема с опылением. В теплице неподвижный воздух, а для опыления нужен небольшой ветерок. Чтобы увеличить количество завязей на растениях, теплицу необходимо ежедневно проветривать, а растения — аккуратно потряхивать.

По возможности лучше сажать баклажаны в открытый грунт с укрытием на случай холодов. Ночью грядки с растениями закрывают укрывным материалом, а днём его снимают.

Хорошо растут баклажаны и в парниках, укрытых агроволокном или плёнкой. Естественно, днём парники нужно открывать.

Правильное время посадки

Теплолюбивые баклажаны нужно высаживать после всех остальных растений. Для Беларуси ориентировочные сроки посадки такие:

в теплицу — начало-середина мая;

в парники — 15-22 мая;

в открытый грунт — конец мая-начало июня.

Важно: главная опасность для теплолюбивых баклажанов — холодная почва, так как их корневая система весьма чувствительна к температуре почвы. Недостаточно прогретый грунт может привести к гибели растения. Поэтому лучше весной не торопиться высаживать рассаду, а подождать, пока земля достаточно прогреется.

Помощь с опылением

Баклажаны являются самоопыляемыми растениями, но у них довольно тяжёлая пыльца, которая при высокой влажности (что нередко бывает в теплице) становится ещё более тяжёлой и не осыпается. И нередко получается, что баклажаны в теплице обильно цветут, но завязей образуется мало. Растениям можно помочь двумя способами:

регулярно проветривать теплицу и встряхивать растения, помогая пыльце падать на пестики; искусственно опылять баклажаны при помощи мягкой кисточки.

Не лишней будет и обработка растений специальными препаратами для улучшения образования завязей, таким как «Завязь».

Правильное освещение

Баклажан — растение короткого светового дня. Для нормального развития и завязывания плодов ему требуется 12-часовой световой день‍ В Беларуси летом световой день гораздо длиннее. Идеальный для баклажанов световой режим наступает только в конце августа-начале сентября.

Что делать огородникам? Если есть достаточное количество свободного времени, можно ежедневно закрывать грядки с баклажанами плотным укрывным материалом, не пропускающим свет. Время нужно рассчитывать так, чтобы обеспечить растениям 12-часовой световой день.

Другой вариант для тех, кто не хочет ежедневно возиться с укрытием грядок — притенение. Нужно посадить растения так, чтобы они находились под солнцем около 12 часов.

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Правильная подкормка

Баклажаны требуют усиленного питания. В период роста саженцев необходимо вносить азотные и фосфорные подкормки. Когда появятся бутоны и завязи — перейти на калийные удобрения. Подойдут как комплексные минеральные удобрения, так и органические. Идеально будет использовать и то и другое равными частями. Вносить подкормку можно уже через неделю после высадки рассады. В дальнейшем удобрять баклажаны можно раз в 10 дней.

Борьба с вредителями и болезнями

Чтобы баклажаны дали хороший урожай, они быть здоровыми и сильными. Растения нужно регулярно осматривать, чтобы вовремя обнаружить начало заболевания или появление вредителей. Для профилактики стоит два-три раза за лето обработать баклажаны «Фитовермом».

Формировка

Баклажаны обязательно нужно формировать, если хотите получить достойный урожай. Так как растут они довольно медленно, эта процедура не занимает много времени и сил. По мере роста растения необходимо удалять листья и пасынки в нижней части стебля. Если саженец сильный, у него можно оставлять 2-3 пасынка. У слабого растения нужно безжалостно удалять все пасынки, чтобы оно не тратило на них силы и сосредоточилось на главном стебле.

В регионах с коротким летом есть смысл прищипывать верхушку стебля после того, как на нём появятся плоды. Растение не будет тратить силы на дальнейший рост, и плоды успеют вырасти и созреть до холодов.

Правильный полив

Теплолюбивые баклажаны нуждаются в постоянном обильном поливе. Почва должна быть влажной, но и допускать состояния болота тоже не нужно. Уделите время регулярным поливам в период созревания плодов, и тогда они получатся вкусными. Чтобы уменьшить испарение воды из почвы для сокращения полива, укройте грядки травой, соломой или опилками.

Учитывайте особенности баклажанов, создайте им благоприятные условия для роста, и они обязательно отблагодарят вас обильным урожаем!

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