Под Гомелем женщина съела ядовитый гриб и умерла. Как отличить ложные от настоящих?

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Опубликовано: 08.08.2023 17:40 , Обновлено: 08.08.2023

В начала августа в Гомельской области 65-летняя женщина перепутала съедобный гриб с ядовитым, съела его, отравилась и умерла.

Пенсионерка собрала сыроежки, среди которых оказалась бледная поганка. Покушав грибов женщине стало плохо. Сообщается, что предварительно, отравление бледной поганкой стало причиной ее смерти.

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Всего с середины июля по 6 августа в Гомельской области зарегистрировано девять случаев отравления грибами, причем дважды люди обращались к врачам целой семьей. В общей сложности пострадали 14 человек, трое из них — дети, двое из которых попали в реанимацию.

Отравления грибами зарегистрированы в Гомеле, Мозырском, Речицком, Чечерском районах, рассказали в Гомельском областном санэпиднадзоре.

Как отличить ложные грибы от настоящих?

Бледная поганка и сыроежки

Бледная поганка действительно с виду похожа на съедобные грибы, например на сыроежки. Однако, при внешнем сходстве со съедобными грибами, отличить бледную поганку от той же сыроежки довольно просто: сыроежка не имеет на ножке клубневидного утолщения и вольвы -пленчатой обертки снизу ножки (вверху ножки ложного гриба может присутствовать кольцо из пленки). Сыроежка, в отличии от поганки, имеет ровную и прямую ножку.

Ложный боровик

Слева — съедобный боровик, справа — ложный

Боровик (белый гриб) — настоящий король среди белорусских грибов. Однако и у него есть вредный двойник, который называют горчаком или желчным грибом.

Ложный боровик похож на настоящий толстой ножкой и коричневой шляпой. Но узнать, что он не тот, за кого себя выдает, все же можно. Важные отличия:

верхняя часть ножки горчака покрыта темной сеткой, тогда как у боровика сетка (если есть) расположена по всей ножке.

после разреза мякоть лжеборовика сразу розовеет или даже краснеет, а у настоящего — остается белой;

трубчатый слой горчака имеет грязно-розовый окрас, в то время как у боровика он – белый, сероватый или желтоватый.

хоть желчный гриб не признан ядовитым, его все же считают несъедобным — у него очень неприятный горький вкус. А вот настоящий белый гриб никогда не горчит.

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Ложный подберезовик

Слева — съедобный подберезовик, справа — ложный

Подберезовик также как и боровик можно спутать с желчным грибом, горчаком. Так что, опять же, стоит внимательно посмотреть на ножку гриба. На настоящем подберезовике обязательно должен быть рисунок, напоминающий расцветку березы. Кроме того:

у подберезовика никогда не бывает шляпка зеленоватого оттенка, а у горчака — может;

нижняя часть шляпки подберезовика — белая, тогда как у ложного гриба она розовая;

на ощупь шляпка поберезовика будет гладкой, а у лжегриба — бархатистой:

говорят, что из-за горького вкуса ложный подберезовик отказываются употреблять в пищу даже черви, поэтому если гриб слишком чистый, стоит насторожиться.

Ложные лисички

Слева — съедобные лисички, справа — ложные

Ложная лисичка с первого взгляда ну ооочень похожа на настоящую. Коварного двойника называют говорушкой оранжевой. Но, зная о некоторых особенностях, вы без труда поймете, настоящий гриб или ложный.

Как правило, настоящие лисички — желтые, желто-оранжевые. А вот говорушки имеют яркий, ярко-оранжевый цвет, вплоть до медно-красного;

Шляпки лисичек волнистые, неровные, тогда как у шляпок говорушек ровные края и круглая форма.

У лжелисичек ножки очень тонкие, а у настоящих — плотные, толстые, крепкие.

В сердцевине настоящая лисичка светлее, а говорушка остается однотонно-оранжевой.

Ложные лисички, в отличие от настоящих пахнут очень неприятно.

Говорушка чаще растет по одиночке, тогда как лисичка любит компанию.

Ложные маслята

Слева — съедобные маслята, справа — ложные (перечный гриб)

У маслят, на самом деле, очень много лжекопий. Так что важно знать, чем отличается оригинал: