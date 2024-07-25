Штраф до 1200 рублей. За срыв какой из 6 видов лисичек белорусов ждёт наказание?

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Опубликовано: 25.07.2024 09:48 , Обновлено: 01.04.2025

Нынешний год удивляет белорусов обилием лисичек в лесах. Однако мало кто знает, что популярная жёлтая лисичка - отнюдь не единственный представитель этого вида грибов. Белорусский профессиональный грибник Александр Горбацевич рассказал, какие виды лисичек можно повстречать в лесах нашей страны, и за срыв какой можно получить штраф.

Обновлено С 31 марта 2025 года Министерство природы и охраны окружающей среды Беларуси обновило список дикорастущих растений, включаемых в Красную книгу Республики Беларусь. В новой редакции вид вороночник рожковидный попал под охрану государства и теперь его сбор в Беларуси запрещён. За нарушение запрета грозит штраф от 20 до 30 базовых величин.

Большинство грибников при упоминании лисички вспоминают только жёлтую лисичку . Однако в Беларуси произрастает целых 6 видов этого гриба, и некоторые экземпляры совсем не похожи друг на друга.

Конечно, самой популярной лисичкой является жёлтая. Но также многие могли замечать при сборе грибов несколько отличный на вид гриб, который также является лисичкой.

Лисичка белая , или, как ещё её называют, дубовая лисичка, выглядит более массивной, чем её сестра. Однако если взглянуть на неё под микроскопом, то в молекулярном составе отличий нет.

Тем не менее даже по вкусу обе лисички немного отличаются. Особенно это заметно, если попробовать гриб в сыром виде. Белая лисичка более пресная на вкус, в то время как её жёлтая сестра немного горчит.

Жёлтая лисичка и её сестра - белая лисичка

К слову, лисички пригодны в пищу даже в сыром виде. Более того, это может стать профилактикой гельминтоза. Содержащаяся в сырых лисичках хиномоноза убивает паразитов, однако при термической обработке вещество в грибах распадается

Лисичка чёрная , или вороночник рожковидный, в Беларуси остаётся недооценённым грибом. В то время как в Европе его свойства ценятся очень высоко. Гриб даже называют “трюфелем на ножке” из-за его походящих на трюфель вкусовых качеств. Внешне гриб напоминает горн и имеет полость внутри.

“В сушёном виде по вкусу напоминает что-то среднее между сушёным яблоком и грушей и имеет грибной аромат”, - отметил Александр Горбацевич.

Активно гриб растёт с августа по сентябрь. Но уже сейчас грибники отмечают её появление в лесу.

К слову, и жёлтая, и белая, и чёрная лисички являются источником витамина В12, который, как считалось ранее, в растениях и грибах не содержатся. Подтвердило это одно из японских исследований, проведённых недавно.

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Лисичка чёрная и лисичка серая

Лисичка серая является двойником чёрной лисички, но имеет отличительные особенности. Шляпки обоих грибов идентичны, однако если взглянуть под шляпку, то можно обнаружить отличительный признак - наличие пластинок. В серой лисичке они есть, а вот у чёрной поверхность под шляпкой просто имеет “лёгкие велюровые волны”.

Серая лисичка съедобна, но срывать её не следует, т.к. она занесена в Красную книгу Республики Беларусь

“Будьте аккуратны. Если вы срежете краснокнижный гриб и выложите в интернет кто-то пожалуется и вы можете получить штраф”, - предупредил грибник.

[info_b]Статья 16.8 КоАП Беларуси предусматривает для физлиц за самовольное изъятие или уничтожение краснокнижников и их частей штраф от 20 до 30 базовых. (от 800 до 1200 белорусских рублей)[/info_b]

Лисичка ложная

Лисичка ложная или говорушка оранжевая похожа на жёлтую лисичку, однако отличается более тонкой ножкой и присутствием розоватых оттенков под шляпкой. Появляется она уже осенью, но в том, чтобы спутать, угрозы нет, уверяет грибник.

“Если вы её скушаете, ничего страшного не произойдёт. Грибы съёдобные, но просто невкусные. Горькие на вкус”, - рассказал Александр Горбацевич.

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Трубчатая лисичка

Лисичка трубчатая - самый поздний вид лисички. Появляются они осенью и растут вплоть до заморозков. В Финляндии гриб является очень популярным и активно собирается и заготавливается грибниками, однако в Беларуси не очень популярен.

“Гриб упругий, интересный и вкусный. Осенью можно найти его в дремучих лесах”, - рассказал грибник и признался, что лично для него трубчатая лисичка является одним из фаворитов среди грибов, как таковых.

Ранее Telegraf.news писал о том, что сезон каждого грибника начинается с поиска привычных лисичек, подберёзовиков, подосиновиков, даже сыроежек, ну и, конечно же, самых ценных и желанных — белых грибов. Однако значит ли это, что в белорусских лесах больше нет ничего достойного внимания? Telegraf.news узнал у профессионального грибника Александра Горбацевича, какие ценные виды грибов остаются непопулярными и почему их собирают единицы. Топ самых недооценённых грибов Беларуси эксперт составил не только исходя из своего опыта, но и опираясь на мнение учёных-микологов.

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