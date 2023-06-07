Когда съедобные грибы становятся ядовитыми? Многие белорусы допускают эти ошибки

Опубликовано: 07.06.2023 17:00 , Обновлено: 07.06.2023

Все знают, что ядовитые грибы опасны для здоровья. Однако даже съедобные могут стать причиной пищевого отравления — из-за ошибок при их сборе и приготовлении. Какие правила нужно соблюдать, чтобы избежать трагических последствий?

Не берите пластиковые ведра

Эксперты не советуют собирать грибы в пластиковые ведра или полиэтиленовые пакеты. Так они не только легче давятся, что потом затрудняет их распознавание, но и могут быстрее портится. В таком случае даже съедобные грибы становятся токсичными.

Чистите грибы в день сбора

Кроме того, грибы следует перерабатывать в тот же день, когда они были собраны. Заплесневелые и гнилые экземпляры нужно выбрасывать.

То же самое следует сделать с перезрелыми грибами, которые выделяют холин, способный превратиться в токсичное вещество.

Важно также правильно хранить грибы.

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Как правильно замораживать грибы?

Замораживание излишков грибов — хороший способ их хранения. Однако не все виды грибов можно замораживать в сыром виде.

Перед замораживанием грибы стоит отварить в кипящей воде 5-10 минут. Затем нужно слить воду и обсушить их. Без этого грибы в морозилке станут горькими.

Как правильно сушить грибы?

Сушка — один из самых популярных методов хранения грибов. Однако, если делать это неправильно, то на грибах может образоваться плесень. Такие грибы несъедобны.

Каких ошибок следует избегать при сушке грибов? Прежде всего, грибы следует сушить в специальной сушилке, в духовке или на дровяной плите. Не сушите грибы на солнце, на батарее отопления или на газовой плите —вы рискуете испортить их.

Перед сушкой нарежьте грибы на кусочки среднего размера. Слишком крупные кусочки грибов сохнут медленнее и могут заплесневеть. Не располагайте кусочки так, чтобы они касались друг друга — такой зазор обеспечит лучшую циркуляцию воздуха и улучшит процесс сушки. Время от времени переворачивайте кусочки грибов. Храните хорошо высушенные грибы в герметичных банках. В духовке лучше всего сушить грибы при температуре 40 градусов около 3 часов при включенной циркуляции воздуха и приоткрытой дверце.

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Как правильно мариновать грибы?

Маринование грибов в уксусе — один из популярных способов консервирования грибов.

Для маринования подходят почти все виды съедобных грибов.

Перед маринованием грибы должны быть хорошо очищены и приготовлены.

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Как отличить ложные грибы от настоящих?

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