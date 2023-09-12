Под Березой женщина отравилась съедобными грибами. Почему такое происходит и как этого избежать?
В агрогородке Пески, что в Березовском районе, скорая забрала в больницу пенсионерку, у которой диагностировали острое отравление грибами. Перед этим, по словам женщины, она поела опят.
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Медики диагностировали у 75-летней жительницы агрогородка острое отравление грибами. Пострадавшую госпитализировали в инфекционное отделение.
Это не первый случай в этом году, когда белорусы травились съедобными грибами. Так, летом под Слонимом целая семья отравилась лисичками и попала в больницу. Как выяснилось, грибы попали к ним через несколько суток после сбора, а после приготовления далеко не сразу были поданы на стол.
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Почему люди травятся даже съедобными грибами?
Опята считаются съедобными, однако отравиться можно и ими, как и любыми неядовитыми грибами. Это возможно, если:
- грибы росли возле промышленных предприятий;
- автодорог;
- в черте города;
- дряблые, переросшие или повреждены личинками и плесенью;
- также грибы могут стать несъедобными при неправильном приготовлении и хранении;
- их употребление в пищу совместно с алкоголем может активировать ряд токсинов и привести к возникновению отсроченного токсического синдрома;
- свежие грибы нельзя хранить более суток, даже в холодильнике, а соленые и маринованные — более года.
Как отличить ложные грибы от настоящих?
Бледная поганка и сыроежки
Бледная поганка действительно с виду похожа на съедобные грибы, например на сыроежки. Однако, при внешнем сходстве со съедобными грибами, отличить бледную поганку от той же сыроежки довольно просто: сыроежка не имеет на ножке клубневидного утолщения и вольвы -пленчатой обертки снизу ножки (вверху ножки ложного гриба может присутствовать кольцо из пленки). Сыроежка, в отличии от поганки, имеет ровную и прямую ножку.
Ложный боровик
Боровик (белый гриб) — настоящий король среди белорусских грибов. Однако и у него есть вредный двойник, который называют горчаком или желчным грибом.
Ложный боровик похож на настоящий толстой ножкой и коричневой шляпой. Но узнать, что он не тот, за кого себя выдает, все же можно. Важные отличия:
- верхняя часть ножки горчака покрыта темной сеткой, тогда как у боровика сетка (если есть) расположена по всей ножке.
- после разреза мякоть лжеборовика сразу розовеет или даже краснеет, а у настоящего — остается белой;
- трубчатый слой горчака имеет грязно-розовый окрас, в то время как у боровика он – белый, сероватый или желтоватый.
- хоть желчный гриб не признан ядовитым, его все же считают несъедобным — у него очень неприятный горький вкус. А вот настоящий белый гриб никогда не горчит.
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Ложный подберезовик
Подберезовик также как и боровик можно спутать с желчным грибом, горчаком. Так что, опять же, стоит внимательно посмотреть на ножку гриба. На настоящем подберезовике обязательно должен быть рисунок, напоминающий расцветку березы. Кроме того:
- у подберезовика никогда не бывает шляпка зеленоватого оттенка, а у горчака — может;
- нижняя часть шляпки подберезовика — белая, тогда как у ложного гриба она розовая;
- на ощупь шляпка поберезовика будет гладкой, а у лжегриба — бархатистой:
- говорят, что из-за горького вкуса ложный подберезовик отказываются употреблять в пищу даже черви, поэтому если гриб слишком чистый, стоит насторожиться.
Ложные лисички
Ложная лисичка с первого взгляда ну ооочень похожа на настоящую. Коварного двойника называют говорушкой оранжевой. Но, зная о некоторых особенностях, вы без труда поймете, настоящий гриб или ложный.
- Как правило, настоящие лисички — желтые, желто-оранжевые. А вот говорушки имеют яркий, ярко-оранжевый цвет, вплоть до медно-красного;
- Шляпки лисичек волнистые, неровные, тогда как у шляпок говорушек ровные края и круглая форма.
- У лжелисичек ножки очень тонкие, а у настоящих — плотные, толстые, крепкие.
- В сердцевине настоящая лисичка светлее, а говорушка остается однотонно-оранжевой.
- Ложные лисички, в отличие от настоящих пахнут очень неприятно.
- Говорушка чаще растет по одиночке, тогда как лисичка любит компанию.
Ложные маслята
У маслят, на самом деле, очень много лжекопий. Так что важно знать, чем отличается оригинал:
- трубчатая поверхность настоящих маслят похожа на губку с мелкими темно-желтыми порами;
- у настоящих маслят плодовая часть после среза должна посинеть или стать красного оттенка;
- нижняя часть шляпки настоящих маслят покрыта белесой пленкой. По мере роста гриба эта пленка превращается в “юбку с рюшами”;
- плодовое тело ложных маслят более рыхлое, его можно легко разрушить пальцами;
- под шляпками несъедобных маслят есть белые пластинки, а на ножке — светло-сиреневое кольцо, которое можно легко отломить;
- настоящие имеют плотную, мясистую текстуру, в то время как у ложных она более рыхлая и легко крошится.
Напомним, ранее Телеграф писал о людях, которым ни за что нельзя есть грибы. Даже шампиньоны.