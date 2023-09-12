Под Березой женщина отравилась съедобными грибами. Почему такое происходит и как этого избежать?

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Опубликовано: 12.09.2023 12:37 , Обновлено: 12.09.2023

В агрогородке Пески, что в Березовском районе, скорая забрала в больницу пенсионерку, у которой диагностировали острое отравление грибами. Перед этим, по словам женщины, она поела опят.

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Медики диагностировали у 75-летней жительницы агрогородка острое отравление грибами. Пострадавшую госпитализировали в инфекционное отделение.

Это не первый случай в этом году, когда белорусы травились съедобными грибами. Так, летом под Слонимом целая семья отравилась лисичками и попала в больницу. Как выяснилось, грибы попали к ним через несколько суток после сбора, а после приготовления далеко не сразу были поданы на стол.

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Почему люди травятся даже съедобными грибами?

Опята считаются съедобными, однако отравиться можно и ими, как и любыми неядовитыми грибами. Это возможно, если:

грибы росли возле промышленных предприятий;

автодорог;

в черте города;

дряблые, переросшие или повреждены личинками и плесенью;

также грибы могут стать несъедобными при неправильном приготовлении и хранении;

их употребление в пищу совместно с алкоголем может активировать ряд токсинов и привести к возникновению отсроченного токсического синдрома;

свежие грибы нельзя хранить более суток, даже в холодильнике, а соленые и маринованные — более года.

Как отличить ложные грибы от настоящих?

Бледная поганка и сыроежки

Бледная поганка действительно с виду похожа на съедобные грибы, например на сыроежки. Однако, при внешнем сходстве со съедобными грибами, отличить бледную поганку от той же сыроежки довольно просто: сыроежка не имеет на ножке клубневидного утолщения и вольвы -пленчатой обертки снизу ножки (вверху ножки ложного гриба может присутствовать кольцо из пленки). Сыроежка, в отличии от поганки, имеет ровную и прямую ножку.

Ложный боровик

Слева — съедобный боровик, справа — ложный

Боровик (белый гриб) — настоящий король среди белорусских грибов. Однако и у него есть вредный двойник, который называют горчаком или желчным грибом.

Ложный боровик похож на настоящий толстой ножкой и коричневой шляпой. Но узнать, что он не тот, за кого себя выдает, все же можно. Важные отличия:

верхняя часть ножки горчака покрыта темной сеткой, тогда как у боровика сетка (если есть) расположена по всей ножке.

после разреза мякоть лжеборовика сразу розовеет или даже краснеет, а у настоящего — остается белой;

трубчатый слой горчака имеет грязно-розовый окрас, в то время как у боровика он – белый, сероватый или желтоватый.

хоть желчный гриб не признан ядовитым, его все же считают несъедобным — у него очень неприятный горький вкус. А вот настоящий белый гриб никогда не горчит.

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Ложный подберезовик

Слева — съедобный подберезовик, справа — ложный

Подберезовик также как и боровик можно спутать с желчным грибом, горчаком. Так что, опять же, стоит внимательно посмотреть на ножку гриба. На настоящем подберезовике обязательно должен быть рисунок, напоминающий расцветку березы. Кроме того:

у подберезовика никогда не бывает шляпка зеленоватого оттенка, а у горчака — может;

нижняя часть шляпки подберезовика — белая, тогда как у ложного гриба она розовая;

на ощупь шляпка поберезовика будет гладкой, а у лжегриба — бархатистой:

говорят, что из-за горького вкуса ложный подберезовик отказываются употреблять в пищу даже черви, поэтому если гриб слишком чистый, стоит насторожиться.

Ложные лисички

Слева — съедобные лисички, справа — ложные

Ложная лисичка с первого взгляда ну ооочень похожа на настоящую. Коварного двойника называют говорушкой оранжевой. Но, зная о некоторых особенностях, вы без труда поймете, настоящий гриб или ложный.

Как правило, настоящие лисички — желтые, желто-оранжевые. А вот говорушки имеют яркий, ярко-оранжевый цвет, вплоть до медно-красного;

Шляпки лисичек волнистые, неровные, тогда как у шляпок говорушек ровные края и круглая форма.

У лжелисичек ножки очень тонкие, а у настоящих — плотные, толстые, крепкие.

В сердцевине настоящая лисичка светлее, а говорушка остается однотонно-оранжевой.

Ложные лисички, в отличие от настоящих пахнут очень неприятно.

Говорушка чаще растет по одиночке, тогда как лисичка любит компанию.

Ложные маслята

Слева — съедобные маслята, справа — ложные (перечный гриб)

У маслят, на самом деле, очень много лжекопий. Так что важно знать, чем отличается оригинал:

трубчатая поверхность настоящих маслят похожа на губку с мелкими темно-желтыми порами;

у настоящих маслят плодовая часть после среза должна посинеть или стать красного оттенка;

нижняя часть шляпки настоящих маслят покрыта белесой пленкой. По мере роста гриба эта пленка превращается в “юбку с рюшами”;

плодовое тело ложных маслят более рыхлое, его можно легко разрушить пальцами;

под шляпками несъедобных маслят есть белые пластинки, а на ножке — светло-сиреневое кольцо, которое можно легко отломить;

настоящие имеют плотную, мясистую текстуру, в то время как у ложных она более рыхлая и легко крошится.

Напомним, ранее Телеграф писал о людях, которым ни за что нельзя есть грибы. Даже шампиньоны.

Этим людям ни за что нельзя есть грибы. Даже шампиньоны