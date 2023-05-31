В июне в белорусских лесах появится много ложных грибов. Как отличить от настоящих боровиков и лисичек?

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Опубликовано: 31.05.2023 16:37 , Обновлено: 31.05.2023

Уже совсем скоро многие белорусы пойдут в лес, чтобы собирать свои любимые грибы — боровики, подберезовики, лисички и маслята. Но, к сожалению, ежегодно в лесах вырастают сотни их вредных копий. И даже опытным грибникам бывает сложно отличить настоящий гриб от ложного. Мы собрали главные отличия, чтобы случайно не принести домой несъедобные.

Ложный боровик

Слева — съедобный боровик, справа — ложный

Боровик (белый гриб) — настоящий король среди белорусских грибов. Однако и у него есть вредный двойник, который называют горчаком или желчным грибом.

Ложный боровик похож на настоящий толстой ножкой и коричневой шляпой. Но узнать, что он не тот, за кого себя выдает, все же можно. Важные отличия:

верхняя часть ножки горчака покрыта темной сеткой, тогда как у боровика сетка (если есть) расположена по всей ножке.

после разреза мякоть лжеборовика сразу розовеет или даже краснеет, а у настоящего — остается белой;

трубчатый слой горчака имеет грязно-розовый окрас, в то время как у боровика он – белый, сероватый или желтоватый.

хоть желчный гриб не признан ядовитым, его все же считают несъедобным — у него очень неприятный горький вкус. А вот настоящий белый гриб никогда не горчит.

Ложный подберезовик

Слева — съедобный подберезовик, справа — ложный

Подберезовик также как и боровик можно спутать с желчным грибом, горчаком. Так что, опять же, стоит внимательно посмотреть на ножку гриба. На настоящем подберезовике обязательно должен быть рисунок, напоминающий расцветку березы. Кроме того:

у подберезовика никогда не бывает шляпка зеленоватого оттенка, а у горчака — может;

нижняя часть шляпки подберезовика — белая, тогда как у ложного гриба она розовая;

на ощупь шляпка поберезовика будет гладкой, а у лжегриба — бархатистой:

говорят, что из-за горького вкуса ложный подберезовик отказываются употреблять в пищу даже черви, поэтому если гриб слишком чистый, стоит насторожиться.

Ложные лисички

Слева — съедобные лисички, справа — ложные

Ложная лисичка с первого взгляда ну ооочень похожа на настоящую. Коварного двойника называют говорушкой оранжевой. Но, зная о некоторых особенностях, вы без труда поймете, настоящий гриб или ложный.

Как правило, настоящие лисички — желтые, желто-оранжевые. А вот говорушки имеют яркий, ярко-оранжевый цвет, вплоть до медно-красного;

Шляпки лисичек волнистые, неровные, тогда как у шляпок говорушек ровные края и круглая форма.

У лжелисичек ножки очень тонкие, а у настоящих — плотные, толстые, крепкие.

В сердцевине настоящая лисичка светлее, а говорушка остается однотонно-оранжевой.

Ложные лисички, в отличие от настоящих пахнут очень неприятно.

Говорушка чаще растет по одиночке, тогда как лисичка любит компанию.

Ложные маслята

Слева — съедобные маслята, справа — ложные (перечный гриб)

У маслят, на самом деле, очень много лжекопий. Так что важно знать, чем отличается оригинал:

трубчатая поверхность настоящих маслят похожа на губку с мелкими темно-желтыми порами;

у настоящих маслят плодовая часть после среза должна посинеть или стать красного оттенка;

нижняя часть шляпки настоящих маслят покрыта белесой пленкой. По мере роста гриба эта пленка превращается в “юбку с рюшами”;

плодовое тело ложных маслят более рыхлое, его можно легко разрушить пальцами;

под шляпками несъедобных маслят есть белые пластинки, а на ножке — светло-сиреневое кольцо, которое можно легко отломить;

настоящие имеют плотную, мясистую текстуру, в то время как у ложных она более рыхлая и легко крошится.

Будет ли этот год в Беларуси грибным?

Белорусы начали делиться фото первых подберезовиков, маслят и подосиновиков уже с середины мая. Это не аномалия, но и не признак, что летом и осенью грибов будет много. Чтобы предположить, каким будет урожай в 2023 году, стоит обратить внимание на другие условия.

Будет ли этот год в Беларуси грибным? Эксперт рассказал об одном важном признаке