В июне в белорусских лесах появится много ложных грибов. Как отличить от настоящих боровиков и лисичек?
Уже совсем скоро многие белорусы пойдут в лес, чтобы собирать свои любимые грибы — боровики, подберезовики, лисички и маслята. Но, к сожалению, ежегодно в лесах вырастают сотни их вредных копий. И даже опытным грибникам бывает сложно отличить настоящий гриб от ложного. Мы собрали главные отличия, чтобы случайно не принести домой несъедобные.
Ложный боровик
Боровик (белый гриб) — настоящий король среди белорусских грибов. Однако и у него есть вредный двойник, который называют горчаком или желчным грибом.
Ложный боровик похож на настоящий толстой ножкой и коричневой шляпой. Но узнать, что он не тот, за кого себя выдает, все же можно. Важные отличия:
- верхняя часть ножки горчака покрыта темной сеткой, тогда как у боровика сетка (если есть) расположена по всей ножке.
- после разреза мякоть лжеборовика сразу розовеет или даже краснеет, а у настоящего — остается белой;
- трубчатый слой горчака имеет грязно-розовый окрас, в то время как у боровика он – белый, сероватый или желтоватый.
- хоть желчный гриб не признан ядовитым, его все же считают несъедобным — у него очень неприятный горький вкус. А вот настоящий белый гриб никогда не горчит.
Ложный подберезовик
Подберезовик также как и боровик можно спутать с желчным грибом, горчаком. Так что, опять же, стоит внимательно посмотреть на ножку гриба. На настоящем подберезовике обязательно должен быть рисунок, напоминающий расцветку березы. Кроме того:
- у подберезовика никогда не бывает шляпка зеленоватого оттенка, а у горчака — может;
- нижняя часть шляпки подберезовика — белая, тогда как у ложного гриба она розовая;
- на ощупь шляпка поберезовика будет гладкой, а у лжегриба — бархатистой:
- говорят, что из-за горького вкуса ложный подберезовик отказываются употреблять в пищу даже черви, поэтому если гриб слишком чистый, стоит насторожиться.
Ложные лисички
Ложная лисичка с первого взгляда ну ооочень похожа на настоящую. Коварного двойника называют говорушкой оранжевой. Но, зная о некоторых особенностях, вы без труда поймете, настоящий гриб или ложный.
- Как правило, настоящие лисички — желтые, желто-оранжевые. А вот говорушки имеют яркий, ярко-оранжевый цвет, вплоть до медно-красного;
- Шляпки лисичек волнистые, неровные, тогда как у шляпок говорушек ровные края и круглая форма.
- У лжелисичек ножки очень тонкие, а у настоящих — плотные, толстые, крепкие.
- В сердцевине настоящая лисичка светлее, а говорушка остается однотонно-оранжевой.
- Ложные лисички, в отличие от настоящих пахнут очень неприятно.
- Говорушка чаще растет по одиночке, тогда как лисичка любит компанию.
Ложные маслята
У маслят, на самом деле, очень много лжекопий. Так что важно знать, чем отличается оригинал:
- трубчатая поверхность настоящих маслят похожа на губку с мелкими темно-желтыми порами;
- у настоящих маслят плодовая часть после среза должна посинеть или стать красного оттенка;
- нижняя часть шляпки настоящих маслят покрыта белесой пленкой. По мере роста гриба эта пленка превращается в “юбку с рюшами”;
- плодовое тело ложных маслят более рыхлое, его можно легко разрушить пальцами;
- под шляпками несъедобных маслят есть белые пластинки, а на ножке — светло-сиреневое кольцо, которое можно легко отломить;
- настоящие имеют плотную, мясистую текстуру, в то время как у ложных она более рыхлая и легко крошится.
Будет ли этот год в Беларуси грибным?
Белорусы начали делиться фото первых подберезовиков, маслят и подосиновиков уже с середины мая. Это не аномалия, но и не признак, что летом и осенью грибов будет много. Чтобы предположить, каким будет урожай в 2023 году, стоит обратить внимание на другие условия.
Будет ли этот год в Беларуси грибным? Эксперт рассказал об одном важном признаке