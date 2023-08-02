Сколько грибов и ягод вырастет в Беларуси в 2023 году? Ботаники НАН РБ дали прогноз

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Опубликовано: 02.08.2023 13:47 , Обновлено: 02.08.2023

Оксана Скиндер, начальник управления заготовок «Белкоопсоюза», ссылаясь на прогноз ботаников Национальной академии наук, рассказала об урожайности ягод и грибов в этом году.

По ее словам, в Беларуси в этом сезоне не ожидается большого урожая даров леса.

Специалисты Института экспериментальной ботаники НАН считают, что урожай черники в этом году можно оценить на уровне от одного балла по Минской области до двух баллов по всем остальным областям (по пятибалльной шкале).

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Скиндер рассказала, что «урожайность черники в текущем году была низкая, судя по уже весеннему периоду, в тот период, когда завязывалась ягода» и отметила, что из-за этого «Белкоопсоюз» закупил у населения мало черники.

Не лучше ситуация и с грибами: их урожай оценили на уровне от одного до двух баллов.

Как определить: будет ли год богат на грибы?

Ранее Телеграф писал о польском эксперте по грибам, который рассказал, как определить: будет год урожайным или нет.

По его словам, нужно смотреть на уровень грунтовых вод в местности, где живёте. Если весной и на начало лета он был высокий, то есть большая вероятность, что грибов в этом году будет много (при другом важном условии). Об этом и других признаках урожайности грибов, вы можете почитать здесь:

Будет ли этот год в Беларуси грибным? Эксперт рассказал об одном важном признаке

Напомним, ранее Телеграф писал, что белорусские рынки завалили грибами по 5 рублей за литр и о том, что в лесах:

Белорусские рынки завалили грибами по 5 рублей за литр. А что в лесах?

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