Почему белорусы не собирают "трюфель на ножке", курочки и "короля" Финляндии? Эксперт составил топ самых недооценённых грибов, растущих в Беларуси

Опубликовано: 08.07.2024 10:23 , Обновлено: 01.04.2025

Сезон каждого грибника начинается с поиска привычных лисичек, подберёзовиков, подосиновиков, даже сыроежек, ну и, конечно же, самых ценных и желанных - белых грибов. Однако значит ли это, что в белорусских лесах больше нет ничего достойного внимания? Telegraf.news узнал у профессионального грибника Александра Горбацевича, какие ценные виды грибов остаются непопулярными и почему их собирают единицы. Топ самых недооценённых грибов Беларуси эксперт составил не только исходя из своего опыта, но и опираясь на мнение учёных-микологов.

Обновлено С 31 марта 2025 года Министерство природы и охраны окружающей среды Беларуси обновило список дикорастущих растений, включаемых в Красную книгу Республики Беларусь. В новой редакции вид вороночник рожковидный попал под охрану государства и теперь его сбор в Беларуси запрещён. За нарушение запрета грозит штраф от 20 до 30 базовых величин.

[info_b]Александр Горбацевич — профессиональный грибник, создатель блога Sky Forest на YouTube и в TikTok, организатор грибных и эко-туров в Беларуси. Также он ведет блог о грибах в Instagram. [/info_b]

Тёплая погода и обилие дождей позволили белорусам открыть грибной сезон в нынешнем году раньше обычного. Большинство сразу же устремилось в леса на поиски белых грибов и лисичек, а некоторые смогли уже наткнуться и на первые подосиновики и подберёзовики.

Отправляясь в лес, нужно помнить о главном правиле всех грибников, которое гласит: класть в корзину можно только те грибы, в которых уверен . И надо отметить, что большинство белорусов именно так и делает. Но наверняка многим приходилось слышать от более опытных собирателей о диковинных находках, которые у обывателей вызывают сомнения. Действительно ли эти грибы ценны и безопасны? Узнали, на какие виды, кроме классики точно стоит обратить внимание белорусам.

[info_b]Данная статья носит ознакомительный характер. Эксперт напоминает, что при возникновении малейшего сомнении в съедобности гриба от него нужно отказаться. [/info_b]

Канадский “захватчик”, курочки и “трюфель на ножке”

Золотистый боровик

Золотистый боровик

О золотистом боровике между микологами и грибниками идут споры, но, вероятнее всего, его недооценённость - лишь вопрос времени. Эндемичный золотистый боровик впервые заметили в Беларуси в 2018 году под Брестом, и с тех пор он продолжает своё неуклонное распространение по лесам Республики. Многие грибники, натыкаясь на диковинный для белорусских лесов гриб, предпочитают обойти его стороной. Но в тех регионах, где про золотистый боровик уже наслышаны, его смело кладут в корзину.

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К слову, появление золотистого боровика в Европе связывают с посадкой привезённых из Канады саженцев сосны на Куршской косе в Литве около 40 лет назад. Исследователи полагают, что споры золотистого боровика закрепились на корнях молодых сосенок, откуда и начали своё распространение.

Впервые канадский боровик нашёл и принёс на опознание микологам литовский лесник Бальсявичюс, из-за чего гриб в Литве часто так и называют “бальсевичюсами”. В Беларусь же споры гриба занесло ветрами либо на колёсах автомобилей, полагают микологи. Стоит отметить, что сейчас гриб обосновался уже во многих странах Европы, в частности, в Латвии, Эстонии, Норвегии, Дании и не только. Кое-где в нём увидели врага и полагают, что он вытесняет аборигенные виды грибов.

“В Польше уже признали официально, что золотистый боровик вытесняет царя грибов - сосновый белый. Он очень быстро распространяется и в Беларуси. С учётом тех экземпляров, которые находил я, и тех, что присылают мне на идентификацию другие грибники, золотистый боровик распространяется примерно со скоростью 200 км в год”, - рассказал эксперт.

Грибницы канадских боровиков просыпаются в июне и плодоносят до ноября. Молодые золотистые грибы похожи на обычные боровики и имеют характерные толстые и плотные ножки. Однако с возрастом гриб часто вытягивается и внешне даже начинает походить на некий гибрид боровика и подберёзовика. Как и последний, гриб темнеет при повреждении, но не чернеет. Александр признаётся, что, несмотря на то, что уже собирал канадского гостя, так его и не попробовал.

“Я пару раз брал, но пока до дома довозил, ножки ссыхались, как у старого подберёзовика, и пробовать как-то не захотел. Но по отзывам слышал, что достаточно вкусный. Некоторые сравнивают с польскими белыми”, - рассказал грибник.

В минувшем году золотистые боровики уже продавали на Комаровке. Стоили они тогда недорого, вспоминает Александр, что-то около 15 рублей за кило. В то время как привычные белые грибы покупателям предлагали за 60 рублей.

Колпак кольчатый

Колпак кольчатый

“Приболотухи”, “подболотянки”, “балотныя таўкачы” - названий у этого гриба масса, и надо признать, что в некоторых регионах Беларуси, и в особенности на Полесье, опытные грибники его собирают. Вкус этих грибов немного напоминает курицу, из-за чего где-то их так и называют - “курочки”.

Колпак кольчатый относится к семейству паутинников, в чьих рядах, надо отметить, находится достаточно много ядовитых собратьев.

“Его редко собирают, потому что он чем-то похож на мухомор, хотя на шляпке у него и нет белых пятен. Распознать его можно и по ножке. В отличие от мухомора, у основания ножки нет мешочка, из которого он растёт. Она прямая, а пластинки с возрастом гриба слегка меняют цвет с белого на коричневатый. У мухоморов же пластинки под шляпкой белые в любом возрасте”, - пояснил эксперт.

Минусом “курочек” является и их способность накапливать радиацию. По словам Александра, грибы этого вида перед употреблением нужно обязательно проверять на уровень радиоактивности в лаборатории.

“На Комаровском рынке эти грибы часто не проходят проверки даже в сваренном виде. И это при том, что собранные в том же лесу, что и они, свежие белые грибы показывают низкий уровень радиации”.

Растёт колпак в хвойных и смешанных лесах с июля по октябрь. Любит места близ болот и мох, часто встречается в черничниках.

Чёрная лисичка

Чёрная лисичка. Фото Александра Горбацевича

Во Франции и Германии этот гриб называют “трубой смерти”, в Англии “рогом изобилия”, а где-то в Европе и вовсе “трюфелем на ножке”. Что не удивительно, аромат чёрной лисички действительно походит на трюфель, а вкус отдаёт нотками орехов и сухофруктов. Тем не менее в Беларуси о чёрной лисичке знают немногие, а собирают её ещё меньше грибников. Во многом это обусловлено цветом и внешним видом гриба, который может напомнить некую поганку. Кроме того, заметить чёрную лисичку не всегда просто. Сам Александр признался, что долгое время мог просто “ходить” по чёрным лисичкам, не замечая их.

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“Они как правило, растут под дубами, и часто их шляпки просто сливаются с листвой. К тому же сами по себе грибы достаточно небольшие”, - говорит Александр.

По своей структуре гриб подобен “тряпочке” и сам Александр пробовал чёрную лисичку лишь в сушеном виде. К слову, именно так её чаще всего и употребляют в Европе, хотя кто-то её ест и просто пожаренной. По вкусу гриб действительно напоминает сушеные плоды яблок или груши.

Наткнуться на отдельные экземпляры чёрной лисички можно уже в июле. Но массово гриб начинает расти с августе и до последней декады сентября.

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Трубчатая лисичка

Трубчатая лисичка

В Финляндии трубчатая лисичка - самая главная находка любого грибника. Её активно собирают для продажи и покупателям она обходится дороже, нежели вешенки и шампиньоны. Однако в Беларуси, как и в России этот вид по-прежнему недооценён и его собирают единицы.

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Тем не менее стоит знать, что в то время как многие грибники завершают сезон сбора грибов осенью, охотники на трубчатую лисичку могут продлить его вплоть до Нового года. Первые грибы этого вида начинают всходить в конце августа и продолжают появляться вплоть до первых заморозков.

“Часто люди собирают её, когда уже выпал снег. Приходят и состригают ножницами подмёрзшие плодовые тела”, - рассказывает Александр.

Произрастает трубчатая лисичка в смешанных лесах, иногда около болот, но больше всего любит появляться в ельниках на мшистой подстилке. Растёт гриб часто большими семейками и наткнувшись на грибницу можно запросто собрать целую корзину. Александр Горбацевич признаётся, что именно трубчатая лисичка сейчас является и его личным фаворитом.

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“Во многих источниках написано, что грибы съедобны, но не очень ценны из-за жёсткой структуры ножек, но я не согласен. Трубчатая лисичка не жёсткая, а скорее упругая, - вынес свою оценку эксперт.

К слову, гриб универсален и пригоден в пищу в жареном, вареном, маринованном виде, а также годится для сушки. Кроме того, трубчатую лисичку можно замораживать без предварительной термической обработки, в отличие от жёлтой лисички, которая в таком случае начинает горчить. По вкусовым качествам, по мнению отдельных грибников и Александра в частности, трубчатая лисичка вкуснее и ароматнее своей жёлтой сестры.

Рядовка зелёная и рядовка серая

Рядовка серая и рядовка зелёная

Более известные в народе как зелёнки и подзелёнки, либо “плюсы и минусы” опасаются собирать многие грибники. И это неслучайно. Отличить их от ядовитых двойников удаётся не всем. И Александр подчёркивает, что прежде чем приступить к их поиску, нужно как следует выучить отличительные признаки.

Несмотря на недоверие некоторых грибников к этому виду, стоит отметить, что их качества издавна ценились элитами. Так, например, в средневековой Франции зелёные рядовки возбранялось собирать простолюдинам. Их оставляли нетронутыми, чтобы собравшиеся в грибной поход королевские рыцари смогли насладиться сбором этих вкусных грибов. В те времена их называли “рыцарскими” грибами.

“Отличная альтернатива опятам. Очень вкусны в маринованном виде”, - заметил эксперт.

Растут серые и зелёные рядовки как в хвойных, так и в смешанных лесах и предпочитают сухие и песчаные почвы.

Стремительно меняющийся климат, по словам эксперта, очень видоизменил сезонность различных грибов, и сейчас удивляться тому, что осенние грибы могут вырасти весной, уже не приходится. Тем не менее рядовки считаются более поздним видом грибов, за которыми принято “охотиться” с конца августа до ноября.

Также в топ крайне недооценённых грибов Беларуси входят весенние сморчки и строчки гигантские .

Ранее Александр Горбацевич подробно рассказывал на Telegraf.news чем они ценны и как не перепутать их с ядовитыми двойниками.

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