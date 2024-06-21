Штормовой ветер сломал вышку сотовой связи под Зельвой. В МЧС показали последствия разрушительного грозового фронта

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Опубликовано: 21.06.2024 10:54 , Обновлено: 21.06.2024

Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси в пятницу, 21 июня, показало кадры последствий мощного грозового фронта, который обрушился на Беларусь 19-20 июня. По данным ведомства, больше других пострадали Гродненская, Минская и Могилевская области, где штормовой ветер с порывами до 24 м/с (что равнозначно скорости в 86,4 км/ч).

По уточненным данным ведомства, от ливней, гроз и порывов штормового ветра пострадало 27 населенных пунктов в шести районах Беларуси. Как минимум в 76 жилых домах ветром сносило крыши, аналогичные повреждения получили также 58 хозяйственных построек, 2 социо-культурных объекта и 56 сельскохозяйственных зданий.

Ветер был настолько сильным, что под его напором не выстояла вышка сотовой связи ООО “Мобильные телесистемы”, установленная в поле возле деревни Климовичи Зельвенского района Гродненской области. В настоящее время, по данным МЧС, на месте её падения специалисты ведут восстановительные работы.

Кроме того, оперативные службы зафиксировали не менее 98 случаев падения деревьев во всех областях, в том числе в белорусской столице. В результате упавшие деревья повредили шесть автомобилей, привели к временной остановке поездов (с задержкой в пути следовали 29 пассажирских поездов), а также оставили без света десятки населённых пунктов по всей стране.

По данным “Белэнерго”, полностью восстановить электроснабжение по всей стране удалось лишь к 20:00 20 июня.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в Зельвенском районе Гродненской области вечером 19 июня штормовой ветер стал причиной трагедии — упавшее дерево убило женщину 1982 года рождения.

Под Зельвой из-за штормового ветра женщину убило упавшее дерево