На видео попал момент, как самолёт с 135 пассажирами на борту начал разваливаться в воздухе
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Лайнер американской авиакомпании Southwest Airlines начал разваливаться во время взлёта. Пассажиры запечатлели кадры разрушающегося самолёта на видео.
Самолёту Southwest Airlines, который должен был лететь из Денвера в Хьюстон 7 апреля, пришлось совершить вынужденную посадку из-за оторвавшейся крышки двигателя во время взлёта.
Лайнер приземлили, а 135 пассажиров пересадили в другой самолет.
Федерального управления гражданской авиации сейчас расследует инцидент, члены экипажа, находившиеся на борту самолета, заявили, что «капот двигателя отвалился во время взлета и ударился о закрылок».
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