В Минске ночью заметили огромную очередь в магазин. Что давали?

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Опубликовано: 27.06.2024 10:16 , Обновлено: 25.04.2025

В Минске в ночь с 26 на 27 июня в один из магазинов на проспекте Победителей выстроилась огромная очередь, причём некоторые покупатели были одеты... в пижамы! Узнали, что заставило минчан вылезти из своих уютных кроватей глубокой ночью и отправиться в магазин.

Оказалось, что причиной огромной очереди стала акция белорусского книжного магазина OZ. Компания заранее предупредила о том, что всего на одну ночь откроет двери своего магазина в центре города, чтобы устроить распродажу книжных бестселлеров. Тем, кто придёт за покупками прямо в пижаме, компания пообещала бесплатную книгу в подарок.

Судя по ролику, опубликованному одной из покупательниц в соцсети TikTok, желающих приобрести книги с 20-40%-ной скидкой и унести с собой бесплатную книгу бонусом, нашлось немало.

Как отметила одна из зрительниц в комментариях, огромные очереди за книгами является явным признаком того, что “наша страна не потеряна”.