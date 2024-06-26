Под Новогрудком маршрутка протаранила телегу — водитель скончался, ещё шестеро в больнице

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Опубликовано: 26.06.2024 15:44 , Обновлено: 26.06.2024

В среду утром, 26 июня, около деревни Байки, что в Новогрудском районе, произошло ДТП со смертельным исходом. 58-летний водитель микроавтобуса влетел в гужевую повозку, которой управлял 54-летний житель района. В результате аварии последний скончался, а пассажиров маршрутки экстренно доставили в больницу.

“На автодороге Р-11, вблизи поворота на деревню Байки, по предварительной информации, 58-летний водитель микроавтобуса Mercedes совершил столкновение с попутно двигавшейся повозкой. Мужчина, управлявший гужевым транспортом, погиб, его личность устанавливается, — отметили в пресс-службе МВД Беларуси.

Позднее в Следственном комитете дополнили, что в отношении водителя микроавтобуса возбудили уголовное дело по ч.2 ст.317 УК РБ («Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека»). Если вину белоруса докажут, ему грозит срок до 5 лет лишения свободы.

Фото: МВД Беларуси

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Ранее Telegraf.news писал, что ГАИ УВД Гродненского облисполкома показала кадры, на которых во вторник вечером, около 22:00 в Сморгони произошло очередное ДТП с участием мотоциклиста. 24-летний водитель Suzuki на огромной скорости врезался в Volkswagen, за рулём которого находился 65-летний пенсионер.

На видео попало, как в Сморгони мотоциклист на полной скорости врезался в легковушку