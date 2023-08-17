Минздрав запретил в Беларуси мухоморы

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Опубликовано: 17.08.2023 13:04 , Обновлено: 17.11.2023

Минздрав Беларуси ввёл официальный запрет на пищевую продукцию с содержанием мухоморов. Теперь такую продукцию запрещено на только ввозить и продавать на территории Беларуси, но и хранить, перевозить и использовать в пищу.

Запрет на продукцию с мухоморами официально введён Постановлением №18, подписанным 16 августа 2023 года главным государственным санитарным врачом Беларуси.

В Минздраве необходимость такого запрета объяснили участившимися случаями продажи этих ядовитых грибов на популярных интернет-площадках. Там их зачастую предлагают в качестве полезных пищевых добавок. Однако в профильном ведомстве подчеркнули, что на сегодняшний день “нет ни одного научного доказательства о положительном влиянии мухоморов, включая микродозы, на организм человека”.

Как сообщили в министерстве, все юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые до сих пор занимались реализацией продукции с содержанием мухоморов, обязаны убрать её из продажи с момента вступления постановления в силу и вернуть её производителю либо утилизировать.

[info_b]Мухоморы (белый, поганковидный, желто-зеленый, порфировый, пантерный, красный) Amanita virosa Seer. A. citrina S.F. Gray (A. mappa Lasch Quel.) A. pantherina (Fr.) Secr. A. muscaria (Fr.) Hooker) ещё в 2013 году Минздрав Беларуси включел в перечень ядовитых и несъедобных грибов .[/info_b]

В Минздраве рассказали о негативных последствиях воздействия мухоморов на организм человека:

психоактивные вещества в мухоморах приводят к появлению у человека измененных состояний сознания;

при длительном употреблении мухоморы могут негативно сказаться на работе сердца, вызвать проблемы с дыханием, повредить репродуктивной функции и привести к генетическим изменениям в организме;

мухомор воздействует на работу головного мозга, вплоть до полного угнетения сознания, комы и летального исхода.

В Минздраве отметили, что в Беларуси случаи отравления мухоморами в последнее время участились и чаще всего от них страдают молодые люди, которые употребляют ядовитые грибы в сыром и сушеном виде. Об одном из них ранее писал Телеграф. Тогда для подростков всё закончилось лишь промыванием желудка, а могло обернуться и более печальными последствиями.

В Могилеве подростки наелись мухоморов, чтобы словить кайф

Как отметили в Минздраве, отравление красным мухомором, в частности, развивается очень быстро – уже спустя полчаса у человека могут наблюдаться такие симптомы, как повышенное слюноотделение, слезотечение, усиленное потоотделение, сужение зрачка, выраженная одышка, снижение артериального давления, а далее - судороги и нарушение сознания с галлюцинациями, бредом и комой.

Ранее Телеграф рассказал, кому стоит воздержаться не только от ядовитых, но и съедобных грибов, даже таких популярных и безопасных для большинства людей, как шампиньоны.

Этим людям ни за что нельзя есть грибы. Даже шампиньоны