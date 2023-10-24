Почему белорусам нужно всегда забирать чек на кассе? Это правило поможет не потерять деньги

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Опубликовано: 24.10.2023 10:24 , Обновлено: 24.10.2023

Многие белорусы часто не забирают чек из магазина, особенно если покупки были незначительными. Однако это ошибка, которая может привести к потере даже значительной суммы. Но не только.

Чек за большие покупки, как правило, сохраняют все, ведь тогда вернуть товар будет намного проще. А вот при походе за продуктами или после приобретения небольших вещиц, многие покупатели оставляют чек на кассе.

Однако данные, содержащиеся в чеке, могут использовать для совершения преступлений.

Во-первых, каждый из нас может столкнуться с нечестным продавцом , который добавляет ненужные товары и забирает его себе. Поэтому всегда нужно забирать чек, чтобы проверить, не вписали ли вам чего лишнего.

Кроме того, недобросовестные работники магазина, имея ваш чек, могут отменить покупки и забрать деньги себе. Например, в Беларуси в 2019 году возбудили уголовное дело против продавщицы, которая, по данным Следственного комитета, “не выдавала чек покупателю, в последующем делала его отмену и присваивала наличные деньги из кассы”.

[info_b]В Польше произошел похожий случай, когда сотрудница магазина собирала оставленные покупателями чеки и, когда не было свидетелей, оформляла на них возврат денег, забирая их из кассы себе. По данным полиции, она совершила около 43 подобных преступлений.[/info_b]

Во-вторых, нельзя забывать и про то, что на кассе могут по ошибке пробить не тот товар, или один и тот же несколько раз.

Кроме того, при оплате товаров банковской картой, на чеке отображаются последние четыре цифры номера банковской карты. И хотя мошенники вряд ли украдут деньги с вашего счета напрямую, они смогут позвонить вам, представится сотрудниками банка и, используя имеющиеся данные карточки, выведать больше информации.

Еще один важный повод забирать свой чек на кассе — то, что его могут забрать злоумышленники , а после вынести такой же товар или сказать, что купили его в другом месте.

Кстати, ранее в Управлении оперативных мероприятий инспекции Министерства по налогам и сборам сообщали, что некоторые магазины могут выдавать белорусам псевдочеки. И объяснили, как отличить их от настоящих.

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Кроме того, в министерстве предложили проверять чеки из магазинов с помощью специального онлайн-сервиса.

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А ранее Телеграф писал, что в Минске мужчине при покупке в торговой палатке выдали сомнительный чек, который впоследствии привлек внимание налоговой и милиции.

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