Всё ещё выбрасываете скорлупу от орехов в мусорку? Вот как можно с ее помощью спасти растения

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Опубликовано: 19.06.2024 16:19 , Обновлено: 19.06.2024

Чаще всего скорлупа грецких орехов не находит никакого применения и отправляется в мусорку. Однако вам стоит знать, что эти, казалось бы ненужные отходы могут стать решением давно наболевшей проблемы ваших горшечных растений. Уложите пустые дольки скорлупок в кашпо вазонов и вы удивитесь тому эффекту, который они принесут.

Вы наверняка замечали, как на поверхности цветочного горшка появляется белый налет, плесень или мошки? Эти тревожные симптомы плохо сказываются на здоровье растений и вынуждают их чахнуть и гибнуть.

Порой такое случается из-за неправильного ухода, а иногда само по себе. Справиться с этим можно, используя специальные средства из магазина либо попробовав пересадить растение в свежий грунт. Однако решить эту проблему можно и при помощи скорлупок грецкого ореха. Они богаты йодом и обладают антисептическими свойствами. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Разломайте орехи пополам, достаньте плоды, а скорлупки положите полой стороной вниз в горшок с грунтом. Их можно выложить так, чтобы они смотрелись декоративно и напоминали небольшие камушки.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Этот простой лайфхак не только задекорирует растение, но и предотвратит появление гнили и плесени на почве. Более того, скорлупки орехов станут отличной мульчей, которая прикроет почву и на дольше удержит влагу, что особенно хорошо, когда растения страдают от жары. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Также скорлупу грецкого ореха можно также раздробить молотком и использовать в качестве дренажа в горшках.

Ранее Telegraf.news писал о том, что ваша любимая орхидея может начать чахнуть и желтеть. В таких случаях следует реагировать немедленно. Чтобы реанимировать цветок, вы можете воспользоваться специей, которая наверняка имеется в вашем кухонном шкафчике. Всего 20 грамм добавленных в горшок цветка не только благотворно повлияют на его состояние, но даже могут спасти в критической ситуации. Ваша орхидея оживет и будет радовать пышными цветами долгое время.

Насыпьте в горшок с орхидеей 20 г этой специи. Спасёт даже умирающий цветок